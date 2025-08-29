Verktygstekniker till Cenova i Mjölby
2025-08-29
Cenova är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av medicintekniska produkter i renrumsmiljö. Vi erbjuder hela kedjan från utveckling via industrialisering och montering, till distribution av produkter tillverkade i ISO-klassade renrum. Med lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning, vakuumformning och produktmontering, säkerställer vi högkvalitativa leveranser som ofta ska vara sterila. Våra kunder är stora multinationella företag, både i Sverige och internationellt.
Cenova är ett dynamiskt bolag med cirka 90 medarbetare samt cirka 20 bemanningskonsulter. Under 2024 omsatte vi 200 MSEK och vi siktar på att expandera med 10-15% per år de närmaste fem åren. Arbetsuppgifter
Som Verktygstekniker blir du en del av teknikavdelningen som idag består av tre personer. Du arbetar brett med både underhåll, reparation och utveckling av formsprutningsverktyg. Arbetet dokumenteras i Maintmaster. Rollen innebär även CNC/CAM-beredning där Cenova använder GibsCAM. I samarbete med företagets konstruktörer finns möjlighet att bidra till konstruktionsuppdrag.
Du kommer också att:
- Tillverka produktionsutrustning och hjälpmedel utifrån underlag och instruktioner
- Underhålla och reparera formsprutnings och vakuumformningsverktyg
- Bidra till ordning, reda och förbättringsarbete på avdelningen
Arbetet sker dagtid i Mjölby (07.00-15.30). Profil
Vi söker dig med en verkstadsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet. Du har en bakgrund från verkstads-, plast- eller fordonsindustrin och är van vid:
• Manuell berarbetning (fräs, svarv, gnist)
• Ritningsläsning och arbete med formverktyg och fixturer
Vi ser gärna att du har 3-5 års erfarenhet från relevant industri.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Gibscam
• Maintmaster
• Branscherfarenhet inom plast
• Programmering av ABB-robotar
Som person är du hjälpsam, lösningsorienterad och självgående. Du uppskattar frihet under ansvar och trivs i en miljö där teamet tillsammans planerar och driver det dagliga arbetet.
Ansökningsförfarande
den här rekryteringen samarbetar Cenova med Skill. Urvalsprocessen kommer att påbörjas direkt efter sista ansökningsdagen den 14 september 2025.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35.
