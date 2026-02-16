Verktygstekniker, Formverktyg & Produktion - Talent Plastics Gislaved AB
2026-02-16
Talent Plastics Group är en ledande tillverkande av tekniskt formsprutat gods. Vi erbjuder detaljer från 1 gram upp till 3 kg och vår maskinpark är differentierad från 25 till 1000 ton. Fokusområden är detaljer med krav på hög finish, ingjutningsdetaljer och tekniskt avancerade plastmaterial/verktyg - i varierande seriestorlekar. Våra kunder hittar vi inom automotive, elektronik, industri och konsumentprodukter. Talent Plasticsgruppen består av tre fabriker i Sverige och två i Estland. I Gislaved är vi 35 anställda med en omsättning på 80 Miosek. Bolaget har certifikat för ISO9001, ISO14001, IATF16949 och VDA6.3. Läs mer om oss på https://www.talentplastics.com.
Talent Plastics är en formsprutningsverksamhet med tekniskt avancerade plastdetaljer och höga krav på stabil produktion. Här rullar maskinerna varje dag och bakom varje detalj ligger ett verktyg som måste fungera exakt som det ska. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i takt med produktionens krav och tekniska förutsättningar. Produktionen präglas av struktur, ansvar och ett nära samarbete mellan funktionerna, där varje del har betydelse för helheten.
Hos oss är verktygen en direkt förutsättning för att produktionen ska fungera. När ett verktyg tappar i funktion påverkas hela flödet, och det märks direkt. Här tillverkas plastdetaljer med höga krav på noggrannhet och driftsäkerhet, vilket ställer krav på verktyg som håller över tid. Det är där du kommer in, med ansvar för att verktygen är genomgångna, dokumenterade och redo för nästa körning.
Som VERKTYGSTEKNIKER är du en nyckelperson i verktygsteamet. Du arbetar nära en kollega i samma roll och verktygsansvarig med ett gemensamt fokus: att säkra stabil produktion genom väl fungerande verktyg och ett strukturerat, förebyggande underhåll. I produktionen hanteras ett stort antal formverktyg i varierande storlek och komplexitet, från mindre verktyg till verktyg på upp till flera ton, med både varm- och kallkanalsystem. Arbetet omfattar demontering, rengöring, byte av slitdelar samt dokumentation och uppföljning enligt fastställda rutiner. Det är en praktisk roll med stort ansvar och tydlig påverkan. Resultatet av ditt arbete märks direkt i produktionen, genom färre stopp, jämnare drift och bättre flöde.
Du kommer bland annat att:
• Utföra service, rengöring och tillsyn av verktyg för att säkra jämn och stabil drift
• Byta slitdelar, smörja och återställa funktion - så att verktygen presterar på topp och håller längre
• Felsöka verktygsrelaterade problem tillsammans med produktionen och hitta lösningar
• Dokumentera status, åtgärder och behov enligt rutiner - för kontroll och spårbarhet
• Flagga och planera för större service eller extern reparation i god tid
• Bidra till ordning, struktur och tydliga arbetsflöden i verktygslagret - för bättre spårbarhet och ett effektivare flöde i vardagen
Ditt arbete är avgörande för att minimera driftstopp och hålla produktionen i gång enligt plan. Med tiden lär du känna verktygen på djupet och bidrar till att utveckla arbetssätt och rutiner kring service och förebyggande arbete.
DIN PROFIL
Vi söker dig med teknisk bakgrund och erfarenhet av arbete med verktyg i industriell verksamhet. Du kan exempelvis arbeta som ställare idag och vilja ta nästa steg, eller ha en bakgrund inom underhåll, mekanik eller verkstad där du är van att arbeta praktiskt med maskiner och tekniska komponenter. Du har god verkstadsvana, kan läsa ritningar och har en grundläggande förståelse för mätteknik. Erfarenhet från plast- eller formsprutningsindustri är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är tekniskt kunnig och vill lära dig verktygen på djupet. Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du trivs i en självständig roll där du tar ägarskap för dina uppgifter och ser till att arbetet blir gjort på ett strukturerat sätt. Du är prestigelös, fungerar väl i grupp och bidrar till ett gott samarbete. Tjänsten är förlagd till dagtid.
Hos oss värdesätts respekt, hjälpsamhet och en lösningsorienterad inställning. Vi jobbar tillsammans, tar ansvar och utvecklas över tid och vi söker dig som vill vara med på den resan. Välkommen med din ansökan!
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Talent Plastics med FindMood. Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se,
ansvarig rekryterare är Sanna Thituson. Hör gärna av dig med frågor under processens gång till sanna@findmood.se
eller 070-23 63 925. Ersättning
