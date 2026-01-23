Verktygstekniker, Formverktyg & Fixturer - Liljas Plast Group
Liljas Plast Group består utöver moderbolaget Liljas Plast i Hillerstorp av Polymed Hygienic, Bobe Plast, Polymega och Liljas Plastic Suzhou (Kina). Totalt sett omsätter gruppen ca 400 MKR Samtliga bolag har en hög automatiseringsgrad och våra kunder återfinns bl a inom personlig skyddsutrustning, förpackningsindustrin, fordonsindustrin, telecom och medicinteknik. Liljas Plast Group har en stark tillväxt och moderbolaget i Hillerstorp med ca 90 medarbetare är sedan några år inflyttade i en helt ny anläggning på 9000 kvm. Under våren 2025 har ytterligare utbyggnad genomförts med 3 600 kvm produktions- och lageryta och 120 kvm kontor. Läs mer på www.liljasplastgroup.se
ANSVAR, KVALITET & PÅLITLIGHET är grunden i allt vi gör. Med produktion i Sverige och Kina, avancerad mätteknik och gedigen kompetens levererar Liljas Plast Group tekniska lösningar till krävande industribranscher. Vi tar ansvar - för våra produkter, våra samarbeten och samhället omkring oss. Som långsiktig utvecklingspartner förenar vi tradition och innovation för framtidens lösningar.
Vi söker nu en ny medarbetare som VERKTYGSTEKNIKER till vår verktygsavdelning på moderbolaget i Hillerstorp. Hos oss blir du en viktig del av ett professionellt och engagerat teknikteam på sex personer där du rapporterar direkt till Teknisk Chef och arbetar tätt tillsammans med både kollegor i teamet och tvärfunktionellt med framför allt kvalitet och produktion. I denna rollen kommer du vara med och forma, säkerställa tillgänglighet, funktion och utveckling av våra formverktyg. Du kombinerar praktiskt verkstadsarbete med problemlösning och kreativt tekniskt tänkande. Beroende på din kompetens och erfarenhet finns möjlighet att vara med och forma och utveckla maskinparken och utföra mer avancerade reparationer internt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Service, underhåll och reparationer av formverktyg
• Felsökning och förbättring av verktyg tillsammans med produktion och kvalitet
• Konstruktion och tillverkning av fixturer och hjälpmedel
• Arbete i bearbetningsmaskiner såsom exempelvis svarv och fräs
• Ritningsläsning och arbete med mätteknik
• Bidra till utveckling av verktygsavdelningen och våra arbetssätt
Vi erbjuder:
• En tekniskt bred och utvecklande roll i ett stabilt och framåtblickande företag
• Ett kunnigt och sammansvetsat teknikteam
• Nära samarbete med produktion och kvalitet
• Möjlighet att påverka, utveckla och förbättra
• En arbetsmiljö där ansvar, kvalitet och pålitlighet är mer än ord
DIN PROFIL
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en bred teknisk roll. Du har erfarenhet av arbete med framförallt formverktyg, verktygsunderhåll eller liknande och känner dig trygg i arbete med svarv och fräs. Du kan läsa och tolka ritningar samt arbeta med mätteknik för att säkerställa kvalitet och funktion. Vi värderar ett praktiskt handlag och ett "klurigt" mindset mycket högt och du gillar att felsöka, förbättra och hitta lösningar. Erfarenhet av att konstruera, anpassa och bygga fixturer och specialverktyg med en bakgrund som verktygsmakare eller verktygstekniker är starkt meriterande. Som person är du prestigelös, ansvarstagande och trivs med samarbete, både inom teamet och tvärfunktionellt med andra delar av organisationen.
KONTAKT
I denna rekrytering samarbetar Liljas Plast Group med FindMood. Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se.
Ansvarig rekryterare är Anna Andersson och hör gärna av dig med frågor under hela processens gång till 0708-941101. Välkommen med din ansökan. Hoppas vi hörs!
