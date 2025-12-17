Verktygsslipare till verktygsavdelningen Saab Aeronautics
2025-12-17
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som verktygsslipare kommer du att spela en central roll i vår produktion, där du utför olika slipmoment med hög precision och kvalitet. Arbetet är mångsidigt och omväxlande, vilket ger dig möjlighet att utvecklas inom flera slipningstekniker såsom rundslipning, planslipning, NC-slipning, hening och läppning. Du kommer att använda din kompetens inom ritningsläsning för att säkerställa att varje verktyg uppfyller exakta specifikationer. Genom att arbeta med varierande uppgifter och utmaningar får du kontinuerlig möjlighet att växa och förbättra dina färdigheter, vilket gör varje arbetsdag både stimulerande och lärorik.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi tror att du är en noggrann och detaljerad person med en passion för precision. Du trivs i sociala sammanhang och har lätt för att samarbeta med kollegor, samtidigt som du är självgående och kan ta egna initiativ för att driva dina uppgifter framåt. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och skifta fokus när situationen kräver det. Detta gör att du effektivt kan hantera olika arbetsmoment och bidra till teamets framgång.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god datorvana samt goda kunskaper inom ritningsläsning. Du behärskar svenska och engelska både i tal och i skrift. Har du utbildning eller erfarenhet inom industri eller verkstad är detta meriterande.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
