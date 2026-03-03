Verktygsmakare till kund i Gislavedsregionen
2026-03-03
Är du en skicklig verktygsmakare som vill ta nästa steg i en tekniskt stark och utvecklande miljö? Eller är du tekniskt lagd och redo att växa in i ett yrke där precision och problemlösning står i centrum?
Nu söker vi på K-Bemanning en verktygsmakare till vår kunds verktygsavdelning på ett växande formsprutningsföretag. Här får du en viktig roll där du får påverka, förbättra och utveckla arbetet med formverktyg, robotfixturer och mätfixturer.
Om tjänsten
Som verktygsmakare blir du en central del av verksamheten. Du arbetar med reparation, ändringar och förebyggande underhåll av formverktyg samt tillverkning av robotfixturer och mätfixturer.
Här får du arbeta i en modern verkstadsmiljö med maskiner som CNC-fräs, gnist, svarv och planslip. Rollen är varierad och kräver både teknisk skicklighet och kreativ problemlösning.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta brett, ta ansvar och fortsätta utvecklas inom verktygsteknik.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som verktygsmakare eller liknande tekniskt arbete
Har god teknisk förståelse och verkstadsvana
Har datorvana
Trivs i en roll där noggrannhet och kvalitet är avgörande
Meriterande är kunskaper i Solid Works och Edge Cam
Även du som har rätt teknisk grund och en stark vilja att lära dig yrket är varmt välkommen att sökaDina personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett genuint intresse för teknik. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar med en positiv inställning i teamet. Du gillar att hitta smartare sätt att arbeta och ser förbättring som en naturlig del av vardagen.
Ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Anders Åhsberganders@k-bemanning.se
eller 076-899 88 42 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
333 30 SMÅLANDSSTENAR Jobbnummer
9775426