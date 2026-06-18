Verktygsmakare till Elos Medtech - utveckla framtidens medicinteknik
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2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Elos Medtech är en global partner inom medicinteknik där innovation, kvalitet och långsiktiga samarbeten står i centrum. Med expertis inom både utveckling och tillverkning hjälper de sina kunder att ta produkter från idé till färdig lösning – alltid med målet att förbättra människors liv.
Företaget arbetar nära några av världens ledande bolag inom bland annat dental, ortopedi och avancerad kirurgi, och kombinerar djup teknisk kompetens med ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet i varje steg.
Här blir du en del av en organisation där människorna är en central drivkraft, där engagemang uppskattas och där du får möjlighet att bidra till lösningar som gör verklig skillnad – både lokalt i Skara och globalt.
Tjänstebeskrivning
I rollen som verktygsmakare hos Elos Medtech i Skara får du en bred och praktisk roll där du arbetar nära produktionen och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i både verktyg och processer. Du är en viktig del av det dagliga arbetet, där problemlösning, förbättringsinitiativ och samarbete är centrala delar.
Du kommer arbeta både operativt med tillverkning och underhåll, samt vara delaktig i att utveckla arbetssätt och stötta organisationen i verktygsrelaterade frågor.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Tillverkning av delar till formverktyg
• Tillverkning av fixturer
• Tillverkning av kringutrustning till robotar och maskiner
• Löpande service på verktyg
• Service och underhåll av maskiner
• Delta aktivt i förbättringsarbete
• Delta i problemlösning vid kvalitets- och effektivitetsavvikelser
• Stödja organisationen i verktygsrelaterade frågorKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en praktisk och ansvarstagande roll där du får vara med och påverka både arbetssätt och resultat. Du har ett naturligt intresse för teknik och mekanik, gillar att förstå hur saker fungerar och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Du kan vara utbildad verktygsmakare – men vi ser även att du kan komma från en annan bakgrund inom tillverkande industri. Det viktiga är att du har en god teknisk förståelse, är van vid att arbeta med händerna och mot höga kvalitetskrav, samt att du bidrar till en positiv arbetsmiljö och är öppen för att utvecklas i rollen.Kvalifikationer
• Utbildning som verktygsmakare eller motsvarande
• Erfarenhet från tillverkande industri
• God teknisk förståelse och vana av mekaniskt arbete
• Erfarenhet av metallbearbetning i fräs och svarv
• Strukturerat arbetssätt
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Grundläggande datavana
• Svenska i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av formverktyg, gärna inom polymer/plast
• CAD/CAM-kunskaper
Vad erbjuder vi dig?
Hos Elos Medtech får du möjlighet att arbeta i ett stabilt och växande medicinteknikföretag där kvalitet och innovation står i centrum. Här blir du en del av en verksamhet som bidrar till lösningar som gör verklig skillnad – globalt.
En viktig del av arbetsmiljön på Elos Medtech i Skara är sammanhållningen i teamet. Här värnar man om varandra och lägger stor vikt vid att skapa en trivsam och hållbar arbetsplats. Det finns en stolthet i att göra det lilla extra – både i det dagliga arbetet och i hur man tar hand om sina medarbetare.
Du erbjuds ett generöst förmånspaket och omfattas av kollektivavtal.
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Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte kommer att hantera ansökningar under semesterperioden vecka 27–31. Urval och intervjuarbete påbörjas från vecka 31.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Wallentinsvägen 11 (visa karta
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447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Elos Medtech Skara AB Kontakt
Lina Murro lina.murro@nearyou.se +46 70 242 07 66 Jobbnummer
9969730