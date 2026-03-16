Verktygsmakare, finmekaniker, CNC-Fräsare

Ljungdahls Mekaniska AB / Verktygsmakarjobb / Ängelholm
2026-03-16


Ljungdahls Mekaniska konstruerar och tillverkar form och gummi-verktyg till plastindustrin. Vilket innebär att vi håller på med mest enstyckstillverkning och lite legotillverkning.
Vi gör även en hel del ändringar och reparationer på befintliga verktyg. Våra kunder befinner sig för det mesta i södra delen av Sverige.
I huvudsak arbetar vi med CAD/CAM, styrda fräs- och svarvmaskiner samt sänkgnistning.
Vi är 8 medarbetare och söker nu en ny medarbetare.
Vi söker dig som har vana att arbeta med skärande bearbetning.
I arbetsuppgifterna ingår.
CNC-fräsning
Ritningsläsning
Bänkarbete


För att lyckas i rollen tror vi att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet samt en relevant utbildning. Vi värdesätter erfarenhet att arbeta självständigt med stor variation och med höga toleranser. Erfarenhet av verktygs tillverkning samt HEIDENHAIN styrsystem och CAM-beredning är meriterande.
Som person känner du dig trygg i din yrkesroll och känner en stolthet i att leverera hög kvalitet samt att vara en del av ett professionellt team. Då arbetet är mycket självständigt förväntas du ta ett stort ansvar för ditt arbete och du har också stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till dagtid.
För mer information om tjänsten kontakta
Anders Johansson eller Björn Ljungdahl +46431-16609
Vänligen maila din ansökan till anders@ljungdahls.se .
Vi tillämpar löpande urval.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ljungdahls Mekaniska AB (org.nr 556823-7225)
Verkstadsgatan 9 (visa karta)
262 71  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Kontakt
Delägare
Björn Ljungdahl
bjorn@ljungdahls.se
0431-16609

Jobbnummer
9798377

