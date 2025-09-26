Verkställande direktör till Kalmar Öland Airport AB
2025-09-26
Kalmar Öland Airport är en mycket viktig del för ett tillgängligt, tillförlitligt och hållbart transportsystem till och från Kalmar län och Sydöstra Sverige. Flygplatsen är belägen precis utanför Kalmar tätort och utgjorde tidigare flygflottiljen F12. Från flygplatsen trafikerar SAS sträckan till och från Arlanda som är av största betydelse för näringslivet och besökarna i Kalmarregionen. Tillsammans med väl etablerade researrangörer erbjuds ett åretruntutbud till attraktiva charterdestinationer. Skol- och klubbflyget är ett dominant inslag mellan reguljärflygets aktiviteter genom de två flygskolor som finns etablerade på flygplatsen. Det samhällsviktiga flyget, såsom ambulans, räddning, brand och polisflyg utgör en viktig del av verksamheten med nästan dagliga aktiviteter på flygplatsen. Parallellt med den flygoperativa kärnverksamheten bedriver bolaget en omfattande kommersiell verksamhet i form av fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, upplåtelse av bilparkering, reklamplatsförsäljning och tekniska tjänster åt hyresgäster.
Bolaget har ett så kallat SGEI-förordnande att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som innebär att bolaget ska säkerställa kommersiell flygtrafik till och från Kalmar Öland Airport.
Bolaget ägs till lika delar av Kalmar Kommun (via Kalmar Kommunbolag AB) och Region Kalmar län och har ett fyrtiotal medarbetare.
För mer information om bolaget se: www.kalmarolandairport.se
Är du Kalmar Öland Airports nya vd?
I samverkan med näringslivet i Kalmar län och omgivande regioner ska du fortsätta att utveckla, driva och förvalta Kalmar Öland Airport. Efter en öppen dialogprocess med intressenter, ägare och många fler finns en vision mot 2030 som pekar ut riktningen. Viktiga delar i arbetet mot visionen är att fortsätta befästa bolagets roll i framkant för att aktivt påskynda omställning till ett hållbart flyg samt att ha löpande kontakter med befintliga flygbolag som trafikerar flygplatsen, men även med möjliga framtida flygbolag, för att utveckla utbudet till och från regionen.
Att utveckla den attraktiva arbetsplatsen är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.
Du ansvarar för bolagets budget, resultat och rapportering till både styrelse och ägare.
Din styrelse består av åtta ledamöter. Tre politiska och en näringslivsrepresentant som är utsedda av Kalmar Kommun samt tre politiska och en näringslivsrepresentant som är utsedda av Region Kalmar län.
Din närmaste chef är den verkställande direktören för Kalmar Kommunbolag AB.Kvalifikationer
Du har erfarenhet av flygbranschen inkluderat de EU-regelverk som styr flygplatsverksamhet. Du har relevant högskoleexamen, men med rätt erfarenhet för övrigt är detta inte ett skallkrav.
I din roll som ledare ska du vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt inspirera och motivera dina medarbetare. Vidare skall du vara tydlig, förtroendeingivande, prestigelös, modig och gilla ordning och reda.
För att lyckas i den här rollen behöver du bland annat vara en tydlig och god kommunikatör. Du förväntas ha goda egenskaper för att på ett bra och representativt sätt bygga relationer med många olika aktörer som påverkar bolagets möjligheter att lyckas i sitt uppdrag. Du ser möjlighet till förändringar och har en förmåga att driva långsiktig och uthållig innovation och verksamhetsutveckling som skapar engagemang och som kännetecknas av samskapande.
Du ska behärska svenska och engelska flytande. Kunskap om andra språk är meriterande.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ersättning
