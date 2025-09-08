Verkställande direktör till Green Power Sweden
2025-09-08
Vill du leda en av Sveriges viktigaste branschorganisationer i energiomställningen? Green Power Sweden söker nu en visionär och strategisk VD som med kraft, trovärdighet och engagemang kan ta organisationen in i nästa fas.
Om Green Power Sweden
Green Power Sweden är branschorganisationen för förnybar energi i Sverige. Vi representerar storskalig vindkraft, solkraft och energilagring - och samlar aktörer och leverantörer i ett gemensamt uppdrag: att bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige.
Organisationen bildades 2025 genom sammanslagningen av Svensk Vindenergi och Nätverket för solparker, och är idag en central röst i energi- och klimatdebatten. Vi arbetar för att öka medvetenheten, påverka politiken och driva på för ett modernt energisystem som möter samhällets snabbt växande behov av förnybar el.
Vår årliga höjdpunkt är Green Power Sweden Summit, en mötesplats för politiker, branschkollegor och beslutsfattare där vi lyfter de stora frågorna för framtidens energisystem.
Rollen som VD
Som VD för Green Power Sweden har du det övergripande ansvaret för att leda organisationens arbete med beslutsfattare, medlemmar och allmänheten. Ditt uppdrag blir att förverkliga vår strategi och säkerställa att organisationen fortsätter vara en trovärdig, proaktiv och samlande röst för branschen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och genomföra organisationens strategiska plan i nära samarbete med styrelsen.
Företräda branschen i nationella och internationella sammanhang.
Företräda branschen i media.
Leda och utveckla organisationens medarbetare och konsulter.
Ansvara för budget och rapportering till styrelsen.
Initiera och driva projekt inom policyutveckling, kommunikation och medlemsservice.
Du rapporterar till styrelsen och leder en organisation på elva medarbetare med bred kompetens inom energi, juridik, kommunikation, hållbarhet och branschutveckling.
Vi söker dig som kombinerar strategisk skärpa med operativ handlingskraft och som brinner för samhällsfrågor, klimat och energiomställning. Som ledare är du visionär och har förmågan att se den stora bilden, samtidigt som du är resultatorienterad och kan omsätta idéer till konkreta resultat.
Du inger förtroende och bygger starka relationer med såväl beslutsfattare som medarbetare, och du är trygg i att leda i komplexa och föränderliga miljöer. Din kommunikativa förmåga gör att du kan representera branschen i både politiska och mediala sammanhang på ett engagerande och trovärdigt sätt.Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom relevant område (t.ex. energi, miljö, ekonomi, juridik) eller motsvarande erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av strategiskt ledarskap, gärna från energisektorn eller annan samhällsbärande bransch som t.ex. elintensiv industri eller transportsektorn.
God förståelse för politiska processer och energibranschens regulatoriska landskap.
Starka kommunikativa färdigheter och vana att hantera media.
Erfarenhet av att arbeta med styrelser och medlemsorganisationer.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Varför Green Power Sweden?
Här får du möjlighet att stå mitt i centrum av Sveriges energiomställning och bidra till en avgörande samhällsutveckling. Vi erbjuder en dynamisk och familjär arbetsmiljö med kompetenta kollegor, stor frihet under ansvar och en unik plattform för att påverka framtidens energisystem.
Vill du vara med och leda Sverige in i den elektrifierade framtiden?
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev genom att klicka på "Ansök här".
På grund av GDPR kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2025-10-05.
I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga rekryteringskonsulter Helena Anderberg på e-post helena.anderberg@hrmab.se
, telefon +46 70 531 90 03 och Albert L. Barnéus på e-post albert.lundgren.barneus@hrmab.se
Månadslön - Fast lön
