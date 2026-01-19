Verkstadstekniker till Truckreparatören
2026-01-19
Nu söker vi på Truckreparatören, ett dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden, en servicetekniker till vår verkstad i Tyresö.
Vi är ett härligt gäng med teknikintresse - bli en av oss!

Om tjänsten
Vi söker dig verkstadstekniker med stort intresse för maskiner. Du är driven, självständig, lösningsorienterad och flexibel. Du har lätt för att samarbeta och har ett trevligt sätt. Du måste ha grundläggande fordonskompetens men vi utbildar dig i vår verkstad för reparationer av truckar om du saknar kompetens inom det.
Vi är 4 tekniker på vår verkstad i Tyresö och 9 fälttekniker - vi hjälper varandra med problemlösning då vi har olika kompetens - därför är det viktigt att du både kan arbeta självständigt och samarbeta.
För att jobba hos oss ser vi gärna att du har:
* Erfarenhet: Ett par års erfarenhet av att reparera maskiner och har kunskaper om hydraulik, fordonsel och mekanik. Alternativt är du en nyexaminerad fordonstekniker som vill lära sig gaffeltruckar.
* Utbildning: Fordonsteknisk eller likvärdig utbildning i grunden. Det är dessutom ett krav att du har B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift
* Samarbetsförmåga - förmågan att både arbeta självständigt och i team
* Intresse och engagemang med engagemang, teknikintresse, datorintresse och driv.
* Du gillar att arbeta med människor och har ett trevligt sätt emot våra kunder och oss arbetskamrater. Vi söker ständigt efter talangfulla, entusiastiska människor som vill bli en del av laget!
Vi erbjuder
* Utvecklingsmöjligheter
* Internutbildningar
* DKV privat sjukvårdsförsäkring
* Friskbårdsbidrag 5.000kr
* Arbetstid 38,5tim/veckan
* Trevliga kollegor
Om Truckreparatören
Truckreparatörens Försäljnings AB är 21 anställda och jobbar i ljusa lokaler i Tyresö. Vi är ett helägt dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden AB och arbetar med materialhanteringslösningar dvs med allt inom gaffeltruckar. Vi säljer, hyr ut och servar truckar. Vi omsätter idag 90 miljoner och vi har vuxit med över 100% sedan 2021. Vi fortsätter stadigt växa vilket gör att det är ett dynamiskt företag att arbeta på - det händer alltid nya saker!
Vi är ett medelstort företag med frihet att vara okomplicerade men med stabiliteten av att vara helägt dotterbolag till Toyota Material Handling - ett av världens största företag.
Här hittar du mer om oss: https://www.truckreparatoren.com
Bli en del av Truckreparatören och forma din framtid tillsammans med oss!
Placering och start
Startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten är på plats på verkstaden i Tyresö.
Mer information
Vi är kollektivavtalsanslutna. Utdrag ur belastningsregistret används som en del i rekryteringsprocessen.
Vi kommer gå igenom ansökningarna och bjuda in till intervjuer löpande, så sök redan idag!
Hör av dig om du har några frågor om tjänsten till Rickard Eriksson, Servicechef på jobb@truckreparatoren.com
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-5452".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
(org.nr 556198-2868)

Arbetsplats
Truckreparatörens Försäljning AB

Kontakt
Toyota Material Handling Malin.Steen1@se.toyota-industries.eu Jobbnummer
9691337