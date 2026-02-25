Verkstadstekniker till högteknologiskt bolag
2026-02-25
Vill du arbeta i en avancerad och modern verkstadsmiljö där precision, kvalitet och teknik står i fokus? Nu söker vi en verkstadstekniker till en internationell högteknologisk industrikoncern i Täby.
Om rollen
Som tekniker arbetar du i en avancerad verkstad där du ansvarar för:
Tillverkning, anpassning och modifiering av mekaniska komponenter till produktion och utvecklingsprojekt
Programmering och optimering
Läsning och tolkning av ritningar
Mätning och kvalitetskontroller
Löpande förbättringsarbete i produktionen även stötta produktionen i monteringsmoment
Du arbetar med hög precision och små toleranser i en miljö där kvalitet och noggrannhet är avgörande.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som tekniker
Kan läsa tekniska ritningar obehindrat
Har god mätvana
Är noggrann, strukturerad och tekniskt intresserad
Trivs i en högteknologisk produktionsmiljö
Meriterande:
Erfarenhet av fleraxliga maskiner
Kunskap inom CAM-programmering
Erfarenhet från finmekanik eller precisionsindustri
Vi erbjuder dig:
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (Techavtalet), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret. Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Så ansöker du
