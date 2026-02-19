Verkstadstekniker till Alfa Laval i Flemingsberg!
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. Alfa Laval definierar kundernas utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov, främst inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. Bolaget har en 150 årig historia med fabriker över hela världen. Alfa Lavals produkter, system och service säljs i mer än 100 länder.Arbetsuppgifter
Till Alfa Laval i Flemingsberg söker vi nu en engagerad verkstadstekniker med svetskompetens som vill arbeta i en prototypverkstad och vara med i hela processen - från idé till färdig produkt.
I rollen kommer du i första hand att arbeta med TIG-svetsning och montering av processrör i rostfritt stål för testriggar. Andra svetsmetoder som MIG/MAG och MMA förekommer vid behov. Utöver detta kommer du att arbeta i en prototypverkstad med maskinbearbetning, där du tillverkar och anpassar prototypdelar i exempelvis svarv, fräs eller CNC. Du blir en viktig del av ett engagerat team på 12 personer, där kompetenserna sträcker sig från elektriker till ingenjörer där varje roll är avgörande för helheten.
Tjänsten är på heltid och arbetsplatsen är belagd i Flemingsberg, arbetstiderna är dagtid 08-16.30, med start omgående.Profil
Vi söker dig med erfarenhet av svetsning och verkstadsarbete, gärna kombinerat med maskinbearbetning och prototyptillverkning. Du behärskar svetsmetoder (främst TIG) och har god förståelse för ritningsläsning och material. Du har även erfarenhet av någon form av bearbetningsmetod, som fräs, svarv eller CNC.
Vi värdesätter noggrannhet, säkerhetstänk och flexibilitet. Som person är du en lagspelare som trivs med varierande arbetsuppgifter och problemlösning.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då intervjuer sker löpande! Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Eriksson på 070-8215341 eller sofia.eriksson@clwork.se
