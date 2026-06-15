Verkstadsmekaniker till Tommy Nordbergh Åkeri AB
Tempcon Tommy Nordbergh Åkeri AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Ängelholm
2026-06-15
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Då vårt åkeri växer, är vi nu i behov av att förstärka vår verkstad i Hjärnarp med ytterligare två kollegor. Arbetet som verkstadsmekaniker hos oss innebär service och reparationer av lastbilar. Vi söker dig som har ett stort tekniskt kunnande. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av att reparera tunga fordon.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår i första hand att arbeta med reparationer, felsökningar och service av våra lastbilsekipage. Tillsammans med dina kollegor planerar ni ert dagliga arbete och fördelar arbetsuppgifterna på lämpligt sätt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, noggrann, flexibel och självgående. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta bra i grupp. Du är positiv och lösningsorienterad. För att trivas med tjänsten ska du ha lätt för att följa rutiner och kunna ta till dig instruktioner samt kunna ta till dig ny teknik.Kvalifikationer
Fordonsteknisk gymnasieutbildning och/ eller relevant arbetslivserfarenhet.
B Körkort
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
CE körkort
Tidigare erfarenhet av mekaniker i verkstadsmiljö, tunga fordon.
Om anställningen
Lön enligt överenskommelse.
Heltid, tillsvidare efter 6 månaders provanställning.
Schemalagd arbetstidKontaktuppgifter för detta jobb
Vi hanterar ansökningar löpande och tar därmed gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Frågor gällande tjänsten besvaras av Patrik Thörnros, Fordonsansvarig på mail: Patrik@tnordbergh.se
eller Mobil: 070–9258910.
Sök tjänsten via länken på vår hemsida https://www.tnordbergh.se/lediga-jobb/
eller via mail personal@tnordbergh.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: patrik@tnordbergh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempcon Tommy Nordbergh Åkeri AB
(org.nr 556250-4695), https://tnordbergh.se/om-tommy-nordbergh/jobba-hos-oss/
Brovägen 6 (visa karta
)
266 75 HJÄRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tommy Nordbergh Åkeri AB Jobbnummer
9964274