Verkstadsmekaniker till Reijmyre Glasbruk
Reijmyre Glasbruk AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Finspång
2026-02-25
Vill du arbeta i en unik industrimiljö där hantverk och historia möter framtiden? Nu söker vi en verkstadsmekaniker till vårt glasbruk - en nyckelroll i att hålla produktionen igång och utveckla vår verksamhet och maskinpark för a den in i framtiden.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som verkstadsmekaniker hos oss arbetar du med underhåll, reparation och förbättring av produktionsutrustning inom glasproduktion samt tillhörande fastigheter och lokaler. Du blir en del av ett liten verksamhet där du och samarbetar tätt med produktion, besöksdell och affärsledning.Arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och produktionslinjer
Felsökning inom mekanik, hydraulik och pneumatik
Reparation och tillverkning av maskindelar och produktionsverktyg i verkstad
Medverkan vid installation av ny utrustning
Förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom industri, verkstadsteknik eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri
Kan läsa ritningar och teknisk dokumentation
Är självgående, lösningsorienterad och noggrann
Trivs i en miljö där säkerhet och kvalitet står i fokus
Meriterande är erfarenhet från processindustri eller glasproduktion.
Vi erbjuder:
En liten personlig arbetsplats med korta beslutsvägar
Varierande arbetsdagar i en tekniskt spännande miljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Marknadsmässig lön och kollektivavtal
Tjänsten är heltid och förlagd dagtid.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till admin@reijmyre.com
senast 2026-03-31. Urval sker löpande.
