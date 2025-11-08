Verkstadsmekaniker till Chart - CSC (Cryogenic Service Center)

Aura Personal AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2025-11-08


Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med service och underhåll av cryogena system? Aura Personal söker nu en verkstadsmekaniker till vår kund Chart - CSC (Cryogenic Service Center). Här blir du en del av ett team som arbetar med reparation, service och installation av cryogena fordon och utrustning - där svetsning är en central del av rollen.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Arbetsuppgifter
• Reparation och service av cryogena fordon och komponenter
• Svets- och metallbearbetning (krav på svetsvana)
• Montering, justering och underhåll av teknisk utrustning
• Felsökning och förbättringsarbete tillsammans med teamet
• Bidra till en säker och effektiv verkstadsmiljö

Vi söker dig som
• Erfarenhet av svetsning (MIG/MAG/TIG - gärna flera metoder)
• Mekanisk/teknisk bakgrund, exempelvis från fordon, industri eller liknande
• Intresse för att utvecklas och lära nytt inom cryogena system
• Goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska

Meriterande
• Tidigare erfarenhet av pumpar, ventiler eller styrsystem
• Relevant teknisk utbildning

Vad vi erbjuder
CSC erbjuder:

• En spännande roll i en framtidsbransch
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor
• En tjänst hos ett internationellt företag i stark tillväxt
• Marknadsmässig lön
• Goda utvecklingsmöjligheter på sikt

Rekryteringsprocessen hanteras av Aura Personal. Vi gör urval löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "455".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexis Camacho
alexis.camacho@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595251

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: