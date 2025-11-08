Verkstadsmekaniker till Chart - CSC (Cryogenic Service Center)
2025-11-08
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med service och underhåll av cryogena system? Aura Personal söker nu en verkstadsmekaniker till vår kund Chart - CSC (Cryogenic Service Center). Här blir du en del av ett team som arbetar med reparation, service och installation av cryogena fordon och utrustning - där svetsning är en central del av rollen.

Arbetsuppgifter
• Reparation och service av cryogena fordon och komponenter
• Svets- och metallbearbetning (krav på svetsvana)
• Montering, justering och underhåll av teknisk utrustning
• Felsökning och förbättringsarbete tillsammans med teamet
• Bidra till en säker och effektiv verkstadsmiljö
Vi söker dig som
• Erfarenhet av svetsning (MIG/MAG/TIG - gärna flera metoder)
• Mekanisk/teknisk bakgrund, exempelvis från fordon, industri eller liknande
• Intresse för att utvecklas och lära nytt inom cryogena system
• Goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av pumpar, ventiler eller styrsystem
• Relevant teknisk utbildning
Vad vi erbjuder
CSC erbjuder:
• En spännande roll i en framtidsbransch
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor
• En tjänst hos ett internationellt företag i stark tillväxt
• Marknadsmässig lön
• Goda utvecklingsmöjligheter på sikt
Rekryteringsprocessen hanteras av Aura Personal. Vi gör urval löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
