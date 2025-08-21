Verkstadsmekaniker / Kundmottagare till Bilparken i Svedala
Bilparken Nordic AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Svedala Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Svedala
2025-08-21
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilparken Nordic AB i Svedala
Bilparken i Svedala har funnits sedan 1988 och är ett väletablerat företag inom fordonsbranschen med en stark lokal förankring. Under mer än tre decennier har vi byggt upp ett gott rykte som en pålitlig partner för både privatpersoner och företag. Vår kärnverksamhet är försäljning av noggrant utvalda begagnade bilar, alltid med fokus på kvalitet, trygghet och personlig service.
Utöver bilförsäljning driver vi även Bilparken Rental AB, där vi hyr ut moderna och välutrustade husbilar för att skapa minnesvärda reseupplevelser för våra kunder. På så sätt täcker vi flera behov inom fordonssektorn - från vardagliga transportlösningar till drömsemester på hjul.
Hos oss står kundnöjdhet, kvalitet och engagemang i centrum. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och ge dem en trygg och smidig helhetsupplevelse - oavsett om de köper bil, hyr husbil eller lämnar sin bil på service.
Som arbetsgivare erbjuder vi en familjär arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete, öppen kommunikation och engagemang. Vår styrka ligger i att vi kombinerar det professionella med det personliga - något som gör att vi kan möta kundernas behov på bästa sätt och samtidigt skapa en trivsam arbetsplats för våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Vi söker nu en driven och noggrann verkstadsmekaniker som även kan ta rollen som kundmottagare. Tjänsten är mångsidig och passar dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete i verkstaden med daglig kundkontakt.
I verkstaden kommer du arbeta med service, reparationer och felsökningar på både personbilar och husbilar, där ditt tekniska kunnande och din noggrannhet blir avgörande för kvaliteten i arbetet. Du kommer att ansvara för att identifiera och åtgärda fel, genomföra förebyggande underhåll och säkerställa att varje fordon lämnas i bästa möjliga skick.
Samtidigt innebär rollen att du är en viktig länk mellan kunden och verkstaden. Du ansvarar för att ta emot kunder på ett professionellt sätt, boka in och planera interna arbeten, hantera tidsramar och skapa en smidig kommunikation mellan kund, verkstad och försäljningsavdelning. Din roll är central för att säkerställa att kunden känner sig väl omhändertagen under hela processen - från inlämning till färdigt arbete.
Detta är en roll för dig som uppskattar variation, där ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att kombinera ditt intresse för teknik och fordon med service och kundbemötande i en arbetsmiljö som präglas av engagemang, kvalitet och laganda.Dina arbetsuppgifter
Utföra service, reparationer och felsökning på bilar och husbilar.
Hantera kundmottagning, tidsbokningar och offertarbete.
Vara en länk mellan kund och verkstad men även mellan försäljningsavdelningen och verkstaden.
Säkerställa att kundens upplevelse håller högsta standard.
Bidra till ordning och struktur i verkstaden.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet som bilmekaniker/verkstadsmekaniker.
God teknisk kunskap och vana vid felsökning.
Flytande i svenska och engelska, både tal och skrift.
Meriterande med ytterligare språkkunskaper.
God datorvana (bokningssystem, e-post, enklare administration).
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att kommunicera. Du är flexibel, gillar att ha många bollar i luften och trivs med att både arbeta praktiskt och möta kunder. Du är stresstålig och kan ansvara för att fördela din tid korrekt mellan verkstadsarbete och kundmottagning. Du har även förmågan att sköta kommunikationen mellan försäljningsavdelningen och verkstaden på ett strukturerat och professionellt sätt. Ett stort bilintresse skadar inte - vi ser det som en fördel.
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning i ett växande företag.
Möjlighet att arbeta i en varierande roll med både verkstad och kundkontakt.
Trevlig arbetsmiljö i ett sammansvetsat team.
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilparken Nordic AB
(org.nr 559282-0863)
Företagsgatan 7 (visa karta
)
233 51 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Kraisit Emprakon kraisit@bilparken.se 040-405014 Jobbnummer
9470249