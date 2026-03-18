Verkstadsmedarbetare sökes till kund - Sätra
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
Placering: Stockholm (Sätra) Arbetstid: Dagtid, mån-fre 07:00-16:00 Start: Omgående Lön: Enligt GFL (ca 187,87 kr/h)
ARBETSBESKRIVNING
Som verkstadsmedarbetare hos vår kund kommer du att ha en viktig roll i det dagliga flödet inom produktion och logistik. Du arbetar i en verkstadsmiljö där effektivitet, säkerhet och samarbete är avgörande. Tjänsten har ett stort fokus på logistik, men arbetsuppgifter inom produktion kan också förekomma.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Boka transporter och hantera fraktadministration
Lasta och lossa gods med truck
Hantera materialflöden inom verksamheten
Packa, plasta och förbereda produkter för leverans
Kitta och sortera material
Utföra enklare verkstadsarbete såsom stansning, klippning och målning
Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde
Arbetet är varierande och ställer krav på både fysisk kapacitet och praktiskt handlag.
ARBETSMILJÖ OCH TEAM
Du kommer att arbeta i en verkstadsmiljö tillsammans med kollegor inom produktion, logistik och transport. Teamet präglas av samarbete, där man stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du har daglig kontakt med transportsamordnare och andra funktioner, vilket gör att kommunikation och laganda är viktiga delar av rollen. Fokus ligger på säkerhet, struktur och ett effektivt arbetsflöde. DINA KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Truckkort A1-A4 och B1-B4
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga att hantera fysiskt arbete
Grundläggande förståelse för verktyg och arbetsmoment i verkstadsmiljö
Meriterande:
Erfarenhet från bygg, industri eller liknande praktiskt arbete
Tidigare erfarenhet av logistik eller lagerarbete
PERSONLIGA EGENSKAPER Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du:
Är händig och praktiskt lagd
Trivs med fysiskt arbete
Har ett gott säkerhetstänk
Är ansvarstagande och pålitlig
Har en positiv inställning och vilja att lära
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter
VI ERBJUDER Hos vår kund får du möjlighet att arbeta i ett stabilt och växande företag med lång erfarenhet inom sin bransch. Du erbjuds:
Heltidstjänst (100 %)
Konsultuppdrag på 6 månader med god chans till övertag
Arbetstid måndag-fredag kl. 07:00-16:00
En varierande roll med både logistik- och produktionsinslag
Möjlighet att utvecklas inom industri och verkstad
ANSÖKAN Är du den vi söker? Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7408586-1900364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
