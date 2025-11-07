Verkstadsledare - Struktur, ledarskap och utveckling i fokus
Vill du ta ett helhetsansvar för en verkstad i förändring och bidra till att skapa ordning, struktur och effektivitet? Vi söker nu en verkstadsledare till ett uppdrag inom offentlig verksamhet där du får möjlighet att påverka både arbetsmiljö och arbetssätt.
Du kommer att ha ett operativt ansvar för verkstad och lager, med fokus på att leda det dagliga arbetet, skapa struktur och förbättra arbetsmiljön. En viktig del av uppdraget är att effektivisera planering, logistik och lagerprocesser inom verkstadsverksamheten. Du arbetar nära ett kompetent team och har stort utrymme att påverka rutiner och arbetssätt.
Omfattning och villkor
• Heltid, måndag-fredag kl. 07-16
• Start: Omgående
• Uppdragets längd: Till sista juni, med möjlighet till förlängning
• Placeringsort: VästeråsArbetsuppgifter
I rollen som verkstadsledare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i verkstaden och lagret, genom aktiv användning av daglig styrning såsom pulsmöten och arbetsplatsträffar. Du planerar både kortsiktigt och långsiktigt för verkstadens kapacitet, underhåll och resursbehov. Du analyserar befintliga processer och implementerar förbättringar, särskilt genom Lean-principer som 5S. Du optimerar lagerhantering och interna logistikflöden för att minska ledtider och kostnader, samt utvecklar nyckeltal (KPI:er) för att följa upp förbättringsarbetet. Du driver förändringsarbete och utbildar personal i nya arbetssätt.Profil
Vi ser att du som söker har:
• Minst 3-5 års erfarenhet som verkstadschef, produktionsledare eller liknande ledande befattning
• Dokumenterad erfarenhet av Lean/5S och daglig styrning
• God förståelse för logistik, lagerhantering och flödesoptimering
• Erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete
• Förmåga att planera både kortsiktigt och långsiktigt
• God kommunikationsförmåga och ledarskapserfarenhet
• Körkort B
• God datorvana, särskilt i Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig verksamhet
• Erfarenhet av liknande uppdrag inom verkstad/logistik
• C-körkort
• Kunskap om system för fordonskontroll eller ärendehanteringDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och systematisk, med förmåga att skapa ordning och rutiner i en dynamisk miljö. Du är ansvarstagande och flexibel, vilket gör att du kan hantera både planerade och akuta situationer. Du har en god samarbetsförmåga och är kommunikativ, vilket gör att du kan engagera och leda personal på ett tydligt och inkluderande sättSå ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
