Verkstadsarbetare till R-Produktion i Vimmerby
2026-04-23
Vi söker en praktiskt lagd och engagerad verkstadsarbetare som vill bli en del av vårt team i Vimmerby.
På R-Produktion arbetar vi med tillverkning av stålkonstruktioner och komponenter till industrin - ofta kundunika lösningar i korta serier. Vi hanterar hela kedjan från bearbetning till färdig produkt, inklusive ytbehandling i egen regi.
Om rollen
Du kommer arbeta brett i vår produktion och stötta i flera moment, bland annat:
Kapning och bearbetning av material
Bockning och formning
Montage av detaljer och konstruktioner
Förberedelse inför svets och ytbehandling
Arbetet är varierande och ställer krav på att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en produktionsmiljö där tempot stundtals är högt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från verkstadsarbete eller liknande praktiskt arbete
Är noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta hands-on i produktion
Meriterande:
Svetskunskaper
Erfarenhet av ritningsläsning
Truck- eller traverskort
Vi erbjuder:
En varierad roll i ett växande bolag
Möjlighet att utvecklas inom flera delar av produktionen
Ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar
Tjänsten är placerad i Vimmerby och tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: linus@r-produktion.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R-Produktion AB
(org.nr 556365-3806)
Lagergatan 4 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9873007