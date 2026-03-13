Verkstadsarbetare/montör till vår kund i Stenkullen!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lerum
2026-03-13


Vi söker nu verkstadsarbetare/montör till ett uppdrag hos vår kund i Stenkullen!
Företaget arbetar med att utveckla och tillverka lösningar för ljuddämpning och bullerreducering i olika miljöer, från industri till kontor och offentliga lokaler. Produkterna tillverkas i verkstaden och monteras sedan ute hos kund.
Vi söker dig som gillar ett praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik.

2026-03-13

Om tjänsten
Arbetet är varierande och passar dig som trivs med både verkstadsarbete och montage ute hos kund.
Arbetsuppgifter kan exempelvis vara:

Tillverkning och montering av ljuddämpande konstruktioner i plåt och metall

Kapning, montering och bearbetning av material i verkstad

Förberedelse och färdigställande av kundorder

Montage och installation ute hos kund tillsammans med kollegor

Allmänt verkstadsarbete och praktiska uppgifter

Arbetstider: 07:00-16:00
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna

Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs

Har ett tekniskt intresse eller gillar bygg/verkstadsarbete

Är ansvarstagande och lösningsorienterad

Har erfarenhet av verkstadsarbete

Har B-körkort

Meriterande
Intresse eller erfarenhet inom bygg

Svetskunskaper

Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Åkerivägen 7 (visa karta)
443 61  STENKULLEN

Arbetsplats
Wrkfrc

