Verkstadsarbetare/montör till vår kund i Stenkullen!
2026-03-13
Vi söker nu verkstadsarbetare/montör till ett uppdrag hos vår kund i Stenkullen!
Företaget arbetar med att utveckla och tillverka lösningar för ljuddämpning och bullerreducering i olika miljöer, från industri till kontor och offentliga lokaler. Produkterna tillverkas i verkstaden och monteras sedan ute hos kund.
Vi söker dig som gillar ett praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik.
Arbetet är varierande och passar dig som trivs med både verkstadsarbete och montage ute hos kund.
Arbetsuppgifter kan exempelvis vara:
Tillverkning och montering av ljuddämpande konstruktioner i plåt och metall
Kapning, montering och bearbetning av material i verkstad
Förberedelse och färdigställande av kundorder
Montage och installation ute hos kund tillsammans med kollegor
Allmänt verkstadsarbete och praktiska uppgifter
Arbetstider: 07:00-16:00
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna
Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs
Har ett tekniskt intresse eller gillar bygg/verkstadsarbete
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har erfarenhet av verkstadsarbete
Har B-körkort
Meriterande
Intresse eller erfarenhet inom bygg
SvetskunskaperSå ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384905-1892475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Åkerivägen 7 (visa karta
)
443 61 STENKULLEN Arbetsplats
