Verkstadsarbetare med kunskap om kopplingar & el till HolmquistSign

2025-09-19
HolmquistSign har tillverkat skyltar sedan 1937 och har med åren byggt upp ett unikt kunnande inom både design och produktion. Vi är kända som Sveriges mest anpassningsbara skyltföretag och har levererat allt från kompletta skyltprogram till Östermalms Saluhall och Kulturhuset till speciallösningar för internationella kunder. Vår produktion sker i vår verkstad i Botkyrka, där vi kombinerar hantverk med modern teknik för att skapa skyltar som håller högsta kvalitet.
Vi söker nu en LED-montör till vår verkstad i Alby. Du blir en viktig del av vårt produktionsteam på ca 15 personer, där vi tillsammans ansvarar för att leverera skyltar som möter våra kunders höga förväntningar.
Som LED-montör kommer du bland annat:
Sätta LED-belysning i skyltar och montera ihop dem
Arbeta med kopplingar och installation av ljusskyltar för både inom- och utomhusmiljöer
Montera skyltar och tillhörande delar som t.ex menytavlor, fästen och stolpar
Utföra kontroller mot ritningar och monteringsbeskrivningar samt säkerställa kvalitet före leverans
Arbeta med verktyg som bl.a lödkolv, skruvdragare och slipmaskiner
Du förväntas även hjälpa till och arbeta i andra stationer när det behövs, vi är ett litet företag och ser till att stötta varandra.
Ansvarsområden:
Se till att skyltarna är korrekta och repfria innan och efter montage
Kontrollera att alla delar och monteringsbeskrivningar finns och stämmer innan arbetet påbörjas
Planera och utföra ditt arbete enligt körplan i Monitor Stämpla in och ut order i Monitor samt hantera eventuell kassation
Bidra till kortare ledtider genom effektivt arbete
Skriva inköpsanmodan för montagematerial när det behövs
Ansvara för ditt arbete både kvalitets- och kvantitetsmässigt
Önskad profil:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom tillverkande industri eller hantverk
Elutbildning eller kompenserande arbetlivserfarenhet
Erfarenhet av elarbete och lödning
Förmåga att läsa ritningar och arbetsorder på svenska
Goda referenser från tidigare arbetsgivare
Vi söker dig som:
Har yrkesstolthet, eftersom vi värdesätter kvalitet och tror att stolthet i arbetet är avgörande för att leverera snygga och hållbara skyltar
Är prestigelös och samarbetsvillig, eftersom vi är ett litet företag där alla förväntas hjälpa till
Kan arbeta självständigt, eftersom rollen kräver ansvar för både planering och genomförande
Meriterande om du:
Har erfarenhet eller utbildning för att arbeta med CNC-maskiner
Har bred hantverkskompetens och kan lösa problem på plats Publiceringsdatum2025-09-19Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 07.00-16.00
Förmåner: Företagshälsovård och kollektivavtal med IF Metall
Placering: Verkstaden i Alby, Botkyrka
Anställningsform: Heltid, med 6 månaders provanställning
Läs mer om oss på vår hemsida: https://holmquistsign.se/
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9518447