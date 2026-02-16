Verkstadsarbetare med erfarenhet utav blästring och gradning
2026-02-16
Om kundföretaget
Vår kund är en etablerad mekanisk verkstad med inriktning på prototyp- och legotillverkning, där kvalitet och flexibilitet står i centrum.
Volymerna varierar från enstaka prototyper och små serier till återkommande produktion under längre tidsperioder. Kunderna finns inom flera krävande branscher såsom verkstadsindustri, marinindustri och försvarsindustri.
Företaget arbetar med moderna produktionsmetoder och har ett starkt fokus på effektivitet, kvalitet och utveckling. Produktionen sker i en strukturerad miljö med höga krav på noggrannhet och leveransprecision.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du huvudsakligen med ytförberedande och efterbearbetande moment med särskilt fokus på blästring och gradning. Du ansvarar för att detaljer rengörs, förbereds och efterbearbetas inför vidare bearbetning eller leverans, där noggrannhet och kvalitet är avgörande i varje steg. Arbetet innebär att avlägsna grader, skarpa kanter och ojämnheter samt att säkerställa att komponenterna uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
Du kommer även att arbeta med manuella bearbetningsmoment såsom borrning samt utföra visuell kontroll av detaljerna. I rollen ingår också att hantera och underhålla den utrustning som används i arbetet samt att bidra till en ordnad och säker arbetsmiljö. Arbetet sker i nära samarbete med övriga i produktionsteamet och kan variera beroende på produkt och kundorder.Profil
Vi söker dig som är driven, engagerad och trivs i en praktisk verkstadsmiljö där tempot kan variera och arbetsuppgifterna skifta från dag till dag. Du har en naturlig vilja att ta ansvar för ditt arbete och visar gärna initiativ när du ser förbättringsmöjligheter eller behov i produktionen.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar, både när det gäller arbetsuppgifter och arbetssätt. Samtidigt arbetar du strukturerat och noggrant med kvalitet i fokus, även vid repetitiva moment. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och bidrar med en positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från verkstad eller industriellt arbete, men viktigast är din inställning, ditt driv och din vilja att utvecklas. Erfarenhet av blästring, gradning eller liknande arbete är meriterande, likaså truckkort och förmåga att läsa ritningar.
Övrig information
För frågor vänligen kontakta Emil.emanuelsson@konsultia.se
. Ansökningar tas inte emot via mail.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
