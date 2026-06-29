Verkstadsansvarig till Enheten gata och anläggning
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Katrineholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Katrineholm
2026-06-29
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Service- och kulturförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service-, teknik- och kulturorganisation. Här samlas kompetens inom service, teknik, kultur, fritid och turism i en och samma förvaltning.
Vi ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kultur- och ungdomsverksamhet, turismfrågor, föreningsstöd, konstnärlig utsmyckning samt utveckling av ett levande kultur- och fritidsliv. Samtidigt ansvarar vi för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, livsmiljö, fastighet, lokalvård, kommunikation, idrottsanläggningar och övrig kommunal service.
Tillsammans arbetar vi för att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor kan leva, mötas och utvecklas. Med engagemang, professionalism och ett starkt invånarfokus bidrar vi varje dag till att göra Katrineholm till en plats med god livskvalitet och framtidstro.
Välkommen att bli en del av en förvaltning där serviceanda, kreativitet och samhällsnytta går hand i hand.
Hos oss får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete gör konkret nytta för Katrineholms kommun och våra invånare. Enheten Gata och anläggning består av 20 medarbetare som dagligen arbetar med reparation och underhåll av Katrineholms gator och infrastruktur. Vi sköter allt från snöröjning till nybyggnation av lekplatser. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag med bred kompetens och stor variation i arbetsuppgifterna!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som verkstadsansvarig har du en central roll i att planera, prioritera och följa upp arbetet i verkstaden. Du arbetar både administrativt och praktiskt, vilket innebär att du behöver trivas med att kombinera datorarbete, planering och beställningar med mekaniskt arbete i verkstaden. Verkstaden hanterar en varierad maskin- och fordonspark, bland annat personbilar, lastbilar, lastmaskiner, redskapsbärare, traktorer och gräsklippare. Arbetet innebär även jour/beredskap under vissa perioder.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Planering och prioritering av verkstadsarbeten
• Leda och instruera verkstadspersonal
• Beställning av reservdelar, material och tjänster
• Service, felsökning och reparationer
• Kontakt med leverantörer och interna beställare
• Uppföljning av arbetsorder och kostnader
• Att bidra till ordning, struktur och utveckling av verkstadens arbetssättKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som mekaniker, reparatör eller annat som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda och det är meriterande om du även har C-körkort. Vi ser gärna att du har god kunskap om och har byggt upp en god förståelse för fordon, maskiner och teknisk utrustning samt har god datorvana och förmåga att arbeta i digitala system.
Vi ser även att du har förmåga att arbetar strukturerat, planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs i samarbetet med kollegor och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har förmågan att lyssna in, kommunicera och lösa konflikter eller samarbetssvårigheter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du serviceinriktad, har ett professionellt bemötande och strävar efter att ge stöd och hitta lösningar utifrån verksamhetens och invånarnas behov.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse .
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331537/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Västgötagatan 18 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
9982370