Verkstadchef till spännande verksamhet inom Saab Aeronautics
Saab AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-09-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Sektionen Aircraft Maintenance söker en Verkstadschef, direkt underställd sektionschef. Du kommer arbeta nära erfarna chefskollegor i ledningsgruppen med stor kompetens inom flygbranschen. Du kommer att jobba med att planera och leda arbetet i vår verkstad, där vi underhåller och bygger om flygplan. Vi utför linje-, bas- och modifieringsarbete på Saab:s Special Mission Aircraft GlobalEye, SAAB 2000 AEW&C och SAAB 340 AEW&C. Rollen som verkstadschef för vår verksamhet har ett viktigt syfte, inte bara för Saab, utan även för hela Sverige.
Gå gärna in på länken för att se en film kring en av produkterna som du kommer arbeta med.
Vi erbjuder dig
För att säkerställa att du får en bra start hos oss på Saab Aeronautics får du som chef gå ett introduktionsprogram för nya chefer på Aeronautics. Hos oss är du inte ensam - Du har stor support från stödfunktioner såsom controller, HR, kvalité och säkerhetsfunktion. Vi erbjuder dig flertalet förmåner, men framför allt:
*
Ett meningsfullt arbete där du får vara med och utveckla framtidens flygteknik.
*
Möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
*
En trevlig arbetsplats med engagerade kollegor.
*
Etablerat Leadership Framework & Employee Framework för att stötta dig i din chefsroll som supporterande och modig ledare.
Din roll
Som vår verkstadschef kommer du att ansvara för en del av vår modifierings- och linjeverksamhet. Du kommer att:
* Leda ett team: Du får ett eget team med flygtekniker och flygmekaniker som du leder och stöttar, samtidigt som du stöttar i framtida rekryteringar för att säkerställa att vi fortsätter attrahera och utveckla nya talanger.
* Säkerställa kvalitet: Du ser till att allt arbete görs på ett säkert och bra sätt.
* Samarbeta: Du jobbar tillsammans med andra avdelningar för att nå gemensamma mål.
* Driva innovation: Initiera nya projekt och främja en kultur av kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2025-09-04Profil
Vi lägger vikt vid din erfarenhet som ledare, gärna med ett intresse för flyg och teknik dock inget krav. Du kommer att arbeta nära erfarna chefskollegor i ledningsgruppen med stor kompetens inom flygbranschen. Du blir en del av ett team där alla hjälps åt, delar kunskap och strävar efter att nå gemensamma mål - här finns ingen plats för prestige, vi tror på att samarbete är vägen till framgång.
Vi tror att du har:
*
Passion för utveckling av både verksamhet och medarbetare. Du är bra på att leda andra människor och inspirera dem.
*
Problemlösningsförmåga: En fallenhet för att identifiera utmaningar och implementera effektiva lösningar.
*
Har B-körkort och är flexibel för resor som kan förekomma i tjänsten.
*
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Sektionen Aircraft Maintenance är en del av avdelningen Support Solutions inom affärsområdet Aeronautics på Saab.
Avdelning Support Solutions med cirka 360 anställda arbetar brett med modifiering och underhåll av helikoptrar och flygplan, både civilt och militärt. Vi verkar på många platser i Sverige med huvudorterna Linköping Malmslätt och Tannefors, Ljungbyhed och Nyköping. En del av vår verksamhet bedrivs även utomlands, i Norden men även i andra delar av världen. Verksamheten vilar på ett flertal tillstånd för civil respektive militärt underhåll och utveckling, vilket gör att vi idag kan erbjuda en unik bredd av förmågor och kompetenser till marknaden.
Vi vill gärna lära känna dig mer, så skicka in en ansökan så snart som möjligt - Vi väntar på dig! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_34881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9492563