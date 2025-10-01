Verksmaskinist till Svevias asfaltverk i Tälle
Vill du ha ett omväxlande och tekniskt arbete där du blir en nyckelperson i produktionen av asfalt? Som verksmaskinist på Svevia blir du en del av ett engagerat team som tillsammans driver ett av våra asfaltverk. Nu söker vi vår nästa verksmaskinist till division Industri och vår tillverkningsverksamhet i Tälle, Örebro.
Om jobbet
Du arbetar i ett processtyrt system från kontrollrummet och ansvarar för att ta emot kundbeställningar, styra och övervaka asfaltproduktionen samt säkerställa att rätt material och mängd produceras. Du jobbar också praktiskt med att mata verket med ballast via lastmaskin, utföra dagligt underhåll och enklare reparationer samt delta i felsökning och förbättringsarbete.
Arbetet är säsongsbetonat med skiftande arbetstider och varierande tempo. På vinterhalvåret ligger fokus på reparationer och förbättringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktisk, händig och gillar att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta, men är också självgående och tar egna initiativ när det behövs. Du trivs med ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik, och du är inte rädd för att hugga i när det krävs. Du har ett lugnt och lösningsfokuserat sätt även när tempot är högt, och du har förmågan att strukturera och prioritera inkommande beställningar på ett effektivt sätt. Din planeringsförmåga och ditt driv gör skillnad - både för teamet och för våra kunder. För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
En vana av att arbeta med datorer
B-körkort
Ett större intresse för säsongsbetonat arbete
Vi ser det som meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet från arbete som verksmaskinist och/eller arbete inom asfaltstillverkning
Reparationskunskaper, t.ex. erfarenhet av svetsning
Erfarenhet från tung industri, processindustri eller liknande
Placering: Tälle, Örebro (arbete på andra verk kan förekomma)
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. Processen innehåller intervju samt referenstagning.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2025-10-12
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Lisa Karlsson på Lisa.karlsson@svevia.se
Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Business Partner Anna Beltrami på Anna.beltrami@svevia.se
