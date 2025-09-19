Verksmaskinist till Svevias asfaltverk i Klinga
Svevia AB (publ) / Maskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Norrköping
2025-09-19
Vill du ha ett omväxlande och tekniskt arbete där du blir en nyckelperson i produktionen av asfalt? Som verksmaskinist på Svevia blir du en del av ett engagerat team som tillsammans driver ett av våra asfaltverk. Nu söker vi vår nästa verksmaskinist till division Industri och vår tillverkningsverksamhet i Klinga.
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och.
Ditt uppdrag som verksmaskinistUnder vår, sommar och höst producerar vi varm asfalt som levereras direkt till våra kunder ute på vägarna. I din roll som verksmaskinist hos oss på Svevia kommer du att arbeta i ett processtyrt system från vårt kontrollrum, där du bland annat:
Tar emot beställningar från kunder
Styr och övervakar produktionen av asfalt
Säkerställer att rätt material och mängd produceras enligt specifikation
I nära samarbete med dina kollegor ser du till att fabriken fungerar optimalt. Det innebär även:
Matning av verket med ballast via lastmaskin
Daglig tillsyn och underhåll, såsom smörjning, justeringar och enklare reparationer
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och felsökning vid driftstörningar
Vi tror på teamarbete och mångsidighet - därför utbildas alla våra medarbetare i att kunna hantera samtliga moment i produktionen. Här erbjuds du ett varierande arbete där de olika momenten i verksmaskinistens roll gör att det sällan känns som att en arbetsdag är den andra lik.
Vår verksamhet är säsongsbetonad och under perioden april - oktober månad har vi som mest att göra på fabriken. Under vintersäsongen, när produktionen går ner, fokuserar vi på reparationer och förbättringar i fabriken.
Placering är på vårt asfaltverk i Klinga, strax utanför Norrköping. Då Svevia har flera asfaltverk runt om i landet kan arbete på närliggande asfaltverk bli aktuellt vid tillfälliga arbetstoppar. Tjänsten är på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
En vana av att arbeta med datorer
B-körkort
Ett större intresse för säsongsbetonat arbete
Vi ser det som meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet från arbete som verksmaskinist och/eller arbete inom asfaltstillverkning
Reparationskunskaper, t.ex. erfarenhet av svetsning
Erfarenhet från tung industri, processindustri eller liknande
Förarbevis av att köra lastmaskin
Som person är du praktisk, händig och ansvarstagande. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet av att skruva och svetsa och är inte rädd för att hugga i där det behövs. Du tar tag i saker direkt utan att vänta och tycker om att arbeta tillsammans med ditt arbetslag.
I rollen är det viktigt att kunna behålla lugnet även när tempot är högt. Produktionen kan periodvis vara intensiv, och därför söker vi dig som har förmågan att hantera stress på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt.
Du behöver även ha stor förmåga att kunna strukturera och prioritera inkommande beställningar - det är en avgörande del av arbetet och påverkar hur väl vi lyckas med dagens produktion. Din förmåga att planera och agera proaktivt gör skillnad både för teamet och för våra kunder. Vi ser fram emot din ansökan!
En del av något större Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra yrkesskickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia? Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 19 oktober. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att rekryterande chef Lisa Karlsson på Lisa.karlsson@svevia.se
Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner Jonna.jonsson@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
