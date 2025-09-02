Verksjurister till Livsmedelsverket
Livsmedelsverket / Juristjobb / Uppsala Visa alla juristjobb i Uppsala
2025-09-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Är du en driven jurist som vill arbeta med komplexa rättsliga frågor på en myndighet med spännande uppdrag för ett hållbart samhälle och inom beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten?
Då har du hittat rätt!
Vi förstärker nu vårt rättsliga arbete med flera verksjurister. Vi erbjuder omväxlande och intressanta arbetsuppgifter innefattande bland annat förvaltningsrätt, EU-rätt, livsmedelslagstiftning, beredskapsfrågor och totalförsvarsjuridik.
Varför Livsmedelsverket?
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset för både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är även med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
Enheten för juridik
Som ett stöd i myndighetens ledningsarbete och verksamhet finns Avdelningen för myndighetsstöd, där Enheten för juridik ingår. Enheten ansvarar särskilt för utarbetandet av Livsmedelsverkets föreskrifter och bistår med juridiskt stöd till den övriga verksamheten inom myndigheten. Enheten leds av enhetschefen, tillika myndighetens chefsjurist, och har för närvarande 16 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist arbetar du brett inom enhetens ansvarsområde med kvalificerade juridiska frågeställningar och bidrar med juridisk expertkompetens i olika projekt och regeringsuppdrag. Du lämnar även juridiskt stöd till myndighetens olika verksamhetsområden. Du ansvarar för föreskriftsarbeten på myndigheten och bistår i författningsarbeten både gentemot Regeringskansliet och inom EU. Du har också beslutsrätt i vissa ärenden, till exempel företräder du myndigheten när myndighetens beslut överklagats. Det är ett mycket omväxlande arbete och ofta många korta, snabba frågor att hantera utöver de mer långsiktiga arbetsuppgifterna.
Arbetet på Enheten för juridik sker ofta i samarbete med kollegor på andra avdelningar på Livsmedelsverket, med andra myndigheter och med Regeringskansliet.
I din roll som verksjurist tar du tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt målgruppers behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• juristexamen,
• flerårig erfarenhet i närtid av kvalificerat juridiskt arbete,
• mycket goda kunskaper i svenska, och
• goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av:
• författningsarbete eller annat kvalificerat rättsligt utredningsarbete,
• förvaltningsrätt och verksjuridiska frågor i övrigt,
• EU-rätt,
• beredskapsfrågor,
• totalförsvarsjuridik,
• statsstödsfrågor och
• avtalsrätt.
Det är även meriterande om du har notariemeritering eller liknande erfarenhet, har arbetat i en konsultativ roll, på förvaltningsmyndighet eller i Regeringskansliet.Dina personliga egenskaper
Dina arbetsuppgifter varierar och vår verksamhet utvecklas. Du trivs därför med att arbeta i förändring. Som person är du trygg i din roll som jurist och upplevs prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har även god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete, liksom förmåga att följa instruktioner och rutiner. Du är vidare van att snabbt sätta dig in i, analysera och uppnå resultat i ärenden av olika typer. Du är också en god kommunikatör som anpassar sitt språk till mottagaren. För att vara framgångsrik i din roll och nå ut med din kompetens krävs också en god omvärldsbevakning. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Häggqvist eller, om det rör frågor om arbetsuppgifterna, verksjuristen Mia Tjäder. Representant för Saco-S är Linda Welzien och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-09-22. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/03237. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
På Livsmedelsverket får du goda förutsättningar att skapa balans i vardagen. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna så tillåter finns det även möjlighet att arbeta från hemmet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Heltid. Livsmedelsverket tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vårt urval grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850) Jobbnummer
9487015