Verksjurister med inriktning mot förvaltningsrätt och bidragshantering
2025-12-23
Naturvårdsverkets rättsenhet behöver utöka och vi söker därför nu två verksjurister med inriktning mot förvaltningsrätt och hantering av bidrag.
Verksjuristerna ger juridiskt stöd i frågor som rör allmän förvaltningsrätt, upphandling, dataskydd, digitaliserings- och IT-juridik, avtal och överenskommelser, skadestånd, offentlighet och sekretess, beredskap och säkerhet samt bidrag och statsstöd. Enheten har också ansvar för det övergripande arbetet inom rättssäkerhet och ansvarar för arbetet kring korruption och oegentligheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik och vara med att driva utvecklingen mot en hållbar miljö. På rättsenheten arbetar elva jurister.
Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist arbetar du under ledning av enhetschefen med att ge juridiskt stöd till myndigheten. Du bidrar till att säkerställa att myndighetens arbete bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det innebär omväxlande arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera goda kunskaper inom de aktuella rättsområdena med förståelse för vad som bäst bidrar till att Naturvårdsverkets uppdrag fullgörs effektivt och enligt gällande rätt.
De aktuella tjänster innebär att du kommer att ge brett juridiskt stöd till myndighetens bidragsverksamhet. Det innebär att du kommer att arbeta med bland annat juridisk kvalitetssäkring av villkor och beslut, att stötta vid återkrav, överklaganden, och brottsanmälningar samt delta i arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.
Utöver arbetet kopplat till myndighetens bidragsverksamhet innebär tjänsten som verksjurist att du tillsammans med övriga jurister på enheten och i nära samarbete med olika yrkeskategorier och delar av verksamheten bland annat;
• lämnar löpande rättsligt stöd till verksamheten,
• utgör stöd till chefsjuristen,
• skriver rättsutredningar och gör juridiska bedömningar i större juridiska frågeställningar,
• bidrar till att utveckla rutiner och arbetssätt genom att delta i framtagandet av verksövergripande styrande och stödjande dokument
• deltar i projekt, regeringsuppdrag och remissvar, och
• bidrar till att etablera och utveckla processer för ärendehandläggning och beslutsfattande.
Du kommer tillsammans med kollegor på enheten att hålla interna utbildningar inom enhetens ansvarsområden.
Din kompetens
Vi söker dig som har juristexamen och flerårig aktuell erfarenhet av juridiskt arbete. Du ska ha en bred juridisk kompetens och kunna göra självständiga bedömningar utifrån en analys av de rättsliga förutsättningarna. Vidare ska du ha erfarenhet av arbete vid domstol, departement, advokatbyrå eller annan statlig myndighet. Du ska ha goda kunskaper inom förvaltningsrätt.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av att ha arbetat med statliga stöd till företag eller har kompetens inom statsstöd.
Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och noggrann. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. För att trivas bör du också
• vara serviceinriktad och tycka om att samarbeta med olika yrkeskategorier
• vara lösningsinriktad och kunna prioritera, samt
• kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt och vara van att arbeta effektivt och ibland under tidspress.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningarna
Anställningarna gäller tills vidare på 100 %. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Naturvårdsverket tillämpar sex månaders provanställning. Du kommer att vara placerad i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler i Hammarby sjöstad i Stockholm, eller Östersund.
Naturvårdsverket erbjuder ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete upp till 50 % av arbetstiden. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet, ett hållbart arbetsliv och trivsel.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Publiceringsdatum2025-12-23
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026.
Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedanstående personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.
Line Zandén, enhetschef på rättsenheten.
Kontaktpersoner för ST och SACO.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Ersättning
enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Naturvårdsverket
