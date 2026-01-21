Verksjurist, visstidsanställning till Rättssekretariatet på Kammarkollegiet
Kammarkollegiet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kammarkollegiet i Stockholm
, Karlstad
, Härnösand
eller i hela Sverige
Hos oss får du en stimulerande tjänst med engagerade kollegor och du arbetar verksamhetsnära med samhällsviktiga frågor. Är du en erfaren jurist och vill arbeta lösningsfokuserat och brett så kan du vara den kvalificerade jurist som vi söker. Som verksjurist vid Kammarkollegiet får du arbeta nära verksamheten och vara med och forma en rättssäker myndighet i framkant!
Kammarkollegiet är en statlig myndighet med lång historia och ett brett och differentierat samhällsuppdrag. Myndigheten arbetar bland annat med juridiska tjänster, kapitalförvaltning, försäkringslösningar och administrativa uppdrag för stat, kommuner och regioner.
Rättssekretariatet är myndighetens stöd- och styrfunktion inom informationshantering och för rättsliga frågor. Det innebär att Rättssekretariatet ansvarar för arkiv, registratur och samordning av informationshanteringen inom Kammarkollegiet samt för att myndigheten följer tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och annan relevant lagstiftning. Rättssekretariatet är vidare övergripande ansvarig för förvaltningsrättsliga frågor, bevakar myndighetsövergripande lagstiftning och samordnar remissarbete, policy- och metodutveckling inom sitt verksamhetsområde.
Rollen som verksjurist
Som verksjurist samverkar du inom avdelningen, med andra stödfunktioner och med myndighetens övriga avdelningar för att ge rättslig styrning och stöd. Arbetet har en mycket bred juridisk inriktning och omfattning samt innefattar även arbete med vissa juridiska speciallagstiftningar. I arbetet ingår även att ta fram styr- och stöddokument, att hålla i utbildningar och att delta som expert i olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper. Du kommer att bidra till utveckling av rättslig styrning och ge stöd till samtliga verksamhetsområden inom myndigheten. Du förväntas även bidra till Rättssekretariatets arbete med verksamhetsutveckling inom ramen för uppdraget som myndighetens stöd- och styrfunktion i rättsliga frågor.
Kvalifikationer
Vi söker nu en kvalificerad jurist som uppfyller följande skallkrav:
• svensk jur.kand./juristexamen (180/270 hp)
• notariemeritering eller motsvarande yrkeserfarenhet från domstol och/eller statlig myndighet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• minst fem års dokumenterad och relevant erfarenhet från självständigt kvalificerat juridiskt arbete i statlig myndighet eller offentlig sektor.
• goda kunskaper inom förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt dataskyddsfrågor.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
• erfarenhet av arbete med statlig upphandling.
• aktuell erfarenhet av ett/flera av följande rättsområden; säkerhetsskydd, IT-säkerhet (informationssäkerhet), säkerhetsskyddad upphandling och avtalsrätt
• erfarenhet av andra rättsområden inom myndighetens kärnverksamhet
• arbetat som verksjurist eller motsvarande roll på en annan statlig myndighet.Publiceringsdatum2026-01-21Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, utvecklingsinriktad samt kan arbeta självständigt och resultatinriktat. Du är noggrann och strukturerad med god förmåga att samordna och driva arbetet framåt. Du är flexibel, lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra.
Vidare krävs att du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och att du kan arbeta med rättsliga frågor även utanför din kärnkompetens även under tidspress.
Som jurist är du trygg i din yrkesutövning, van vid att komma med lösningsförslag utifrån verksamhetens behov, roller och uppdrag.
Du har ett intresse och fallenhet för att arbeta tvärsektoriellt och trivs med att arbeta konsultativt.
Vi lägger mycket stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Mer information
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningen är en särskild visstidsanställning om cirka 12 månader.
Vi sitter i fina aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan i centrala Stockholm, med möjlighet att arbeta på distans i den mån verksamheten tillåter.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi att du bifogar ett CV men inget personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen
Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2026.Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta chefsjurist och säkerhetskyddschef Solmaz Fadai Vikström, 08-700 07 94.Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning enligt överrenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), http://www.kammarkollegiet.se Jobbnummer
9697447