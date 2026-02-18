Verksjurist till myndigheten Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten förvaltar medel från Europeiska socialfonden+ (ESF+) som är ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige. Fonden bidrar till att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver. Vårt uppdrag är att stödja och finansiera projekt som stärker människors ställning på arbetsmarknaden, främjar social integration, motverkar utanförskap och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mindre organisation och chans att aktivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Vi är cirka 140 engagerade medarbetare på åtta kontor över hela landet, med vårt huvudkontor i Gävle.
Just nu arbetar vi med fonderna för programperioden 2021 - 2027 och har påbörjat arbetet inför perioden 2028 - 2034.
Vi söker nu en verksjurist till vår Programenhet.
Vad erbjuder vi dig?
• Meningsfullt arbete: Hos oss får du vara med och göra skillnad i ett viktigt myndighetsuppdrag - att bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad för alla.
• Utveckling och lärande: Vi erbjuder goda möjligheter för dig att växa och utvecklas inom ditt specialistområde och ta nästa steg i din karriär.
• Hälsa och balans: Vi värdesätter god hälsa och balans i livet och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid samt friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr per år.
• Förmåner: Bra semester- och pensionsvillkor samt utökad föräldrapenning.
• Kultur: Vi har en arbetsmiljö präglad av öppenhet, samarbete och respekt, där vi alla hjälper varandra att växa och bidra till våra gemensamma mål
Programenheten & arbetsuppgifter
Verksjuristerna är en del av programenheten på Svenska ESF-rådet som ansvarar för att utveckla arbetssätt och ger stöd och styrning till operativ verksamhet kring hur fonder ska genomföras utifrån program och regelverk. I enhetens uppdrag ingår att utveckla interna och externa handböcker för handläggning av fonder. Enheten ansvarar även för att följa upp hur regionala enheter och enheten för nationella medel efterlever externa och interna samt bidrar till att utveckla kvaliteten i de interna regelverk som styr programverksamheten
Enheten består idag av en chef och cirka fjorton medarbetare inom de olika funktionerna verksamhetsutveckling, controlling, juridik och utredning.
Som verksjurist på Svenska ESF-rådet utgör du juridiskt stöd och förväntas kunna hantera och besvara juridiska frågor inom en mängd olika rättsområden så som EU-rätt, förvaltningsrätt, GDPR och LOU. Du medverkar i framtagning av föreskrifter och interna styrande dokument samt förbereder och genomför internutbildningar inom olika rättsområden för myndighetens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att svara på remisser, skriva yttranden, bistå med juridisk kompetens i rättsliga frågor för hela myndigheten samt eventuell processföring. Verksjuristerna är också myndighetens dataskyddssamordnare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Juristexamen eller jur. kand.
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning
• Goda kunskaper i förvaltningsrätt och erfarenhet av andra för myndigheten relevanta rättsområden såsom exempelvis EU-rätt och LOU
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ge juridisk service inom verksamhet där handläggning av ärenden är en stor del
• Kunskaper om EU:s fonder och statsstödsregler
• Fullgjord notarietjänstgöring
• Kunskaper gällande GDPR/personuppgiftshantering
Arbetet kräver att du har en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och snabbt kan sätt dig in i och lösa varierande arbetsuppgifter i komplexa sammanhang. Det är även viktigt att du har en god pedagogisk förmåga, samarbetsförmåga med både interna och externa aktörer, samt kan skapa förståelse för betydelsen av juridiska frågor. Du ska även kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
En inkluderande arbetsplats
Svenska ESF-rådet strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet, religion eller annan personlig identifiering. Vi erbjuder en arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling och till vår gemensamma vision om en mer inkluderande arbetsmarknad.
Ansökan och mer information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid huvudkontoret i Gävle. Möjlighet finns också till placering vid något av våra regionala kontor i Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro, Stockholm eller Östersund. Vi tillämpar provanställning på 6 månader och tillträde sker efter överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta Maria Rönnbäck, enhetschef, tel. 026-54 27 01. Fackliga kontaktpersoner är Samuel Löfgren, ST-ESF, tel. 040-174219, e-post: samuel.lofgren@esf.se
, och Maria Norgren, Saco ESF, tel. 026-542672, e post: maria.norgren@esf.se
Välkommen att ansöka senast den 1 mars 2026 via länken "Ansök" nedan. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
