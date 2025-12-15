Verksjurist till Kungliga biblioteket
2025-12-15
Har du erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från statlig myndighet? Vill du arbeta i en dynamisk och kreativ verksamhetsmiljö där du får stötta verksamheten i ett brett spektrum av juridiska frågor? Då kan du vara vår nya verksjurist!Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksjurist på Kungliga biblioteket (KB) kommer du i kontakt med en stor variation av juridiska frågor där du ger stöd till verksamheten genom bland annat rådgivning, rättsutredningar, upprättande och granskning av avtal och deltagande med juridisk expertis i projekt och andra arbeten på myndigheten. Du svarar på remisser, omvärldsbevakar, utbildar, samverkar samt kvalitetsgranskar verksamheten ur ett juridiskt perspektiv.
I rollen ingår ett särskilt ansvar för genomförande av åtgärder och stöttning i bedömningar som krävs för att KB ska efterleva krav i dataskyddsregleringen, samt rådgivning och stöd vid tillämpning av den lagstiftning som gäller pliktleveranser av dokument och elektroniskt material. Andra rättsområden som aktualiseras är bland annat upphovsrätt, avtalsrätt, upphandlingsjuridik, allmän förvaltningsrätt och regelverk gällande AI.
Som medarbetare på KB bidrar du med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
• juristexamen/jur.kand
• flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från statlig myndighet med goda juridiska kunskaper
• erfarenhet från arbete med dataskyddsfrågor
• god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
• utbildning/certifiering inom GDPR
• erfarenhet av arbete med AI-frågor och upphovsrättsfrågor
• erfarenhet av att hålla utbildning
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av arbete som dataskyddsombud
• erfarenhet av arbete inom lärosäte eller ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museum)
• specialistkunskaper inom ett eller flera av de för tjänsten aktuella rättsområdena
Som person är du social, drivande och pedagogisk samt har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, analytisk, kommunikativ och pedagogisk. Du uppskattar att samarbeta med kollegor som inte är jurister. För att trivas motiveras du av varierade arbetsuppgifter och delar gärna med dig av dina kunskaper och tar ansvar för frågorna genom ett aktivt självledarskap. Slutligen söker vi dig med gott omdöme och hög integritet.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat. Placering är i Humlegården i centrala Stockholm. KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11 och bifoga CV. I stället för personligt brev använder vi oss av urvalsfrågor där du beskriver varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.Kontakt
Vill du veta mer om jobbet välkommen att kontakta enhetschef/chefsjurist Karin Lodin 010-709 37 87.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Therese Thunström via therese.thunstrom@jeffersonwells.se
eller 0730-62 33 72.
För anställningsvillkor och process kontakta HR-partner Jenny Berglöw via 010-709 38 98.
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Om Enheten för säkerhet och juridik
Enheten för säkerhet och juridik är en del av avdelningen för Verksamhetsstöd och består idag av nio medarbetare. Enheten tillhandahåller juridiskt stöd, samordnar GDPR-frågor, samt hanterar visselblåsarärenden. Enheten ansvarar även för KB:s myndighetsstyrning, dokument- och ärendehantering samt för myndighetsarkivet. I uppdraget ingår också att samordna, följa upp och utveckla KB:s ledningssystem för säkerhet. I ledningssystemet ingår regelskrivning om säkerhetsskydd, informationssäkerhet, dataskydd, fysiskt skydd, risk- och incidenthantering, personskydd samt kris- och kontinuitetshantering.
Om Kungliga biblioteket
KB är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
Kungliga Biblioteket
9644755