Verksjurist till Kungliga biblioteket
2026-04-16
Är du en kunnig avtalsjurist med erfarenhet av att företräda en organisation och samverka med externa parter? Vill du arbeta i en dynamisk och kreativ verksamhetsmiljö där du får stötta verksamheten i ett brett spektrum av juridiska frågor? Då kan du vara vår nya verksjurist! Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksjurist på Kungliga biblioteket (KB) kommer du i kontakt med en stor variation av juridiska frågor där du ger stöd till verksamheten genom bland annat rådgivning, rättsutredningar, och deltagande med juridisk expertis i projekt och andra arbeten på myndigheten. Du svarar på remisser, omvärldsbevakar, utbildar, samverkar samt kvalitetsgranskar verksamheten ur ett juridiskt perspektiv. Rättsområden som aktualiseras i arbetet är bland annat allmän förvaltningsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt, lagstiftning som gäller pliktleveranser av dokument och elektroniskt material, samt dataskyddsfrågor.
I rollen ingår ett särskilt ansvar kopplat till KB:s uppdrag att samordna och främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, liksom att stödja det så kallade Bibsamkonsortiet.
Bibsamkonsortiet tecknar, genom KB, avtal för öppet tillgänglig publicering och tillgång till vetenskapliga tidskrifter och databaser. I konsortiet ingår 96 svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. I arbetet kommer du bland annat granska och bistå vid intresseanmälningar till Bibsamkonsortiet och förbereda underlag för beslut, delta i förhandlingar med förlag, samt skriva och revidera avtal och avtalsmallar. Vidare ingår att säkerställa att avtal möter Bibsamkonsortiets behov och principer, särskilt vad gäller öppen tillgång, licenser, text- och datautvinning och användning av AI.
Tjänsten är placerad på enheten för säkerhet och juridik, som är inne i en spännande utvecklingsfas med fokus på att stärka och vidareutveckla det juridiska stödet. Detta innebär goda möjligheter för dig att bidra till verksamhetsutveckling och forma framtida arbetssätt. Som medarbetare på KB bidrar du även med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
• juristexamen/jur.kand* flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom avtalsjuridik
• erfarenhet av samverkan eller av att företräda verksamhet i externa sammanhang
• erfarenhet av förhandling
• god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är:
• kunskap om villkoren för forskning i Sverige och vetenskaplig publicering, liksom om utvecklingen för öppen vetenskap i Sverige och inom EU
• erfarenhet av arbete med avtal med internationella vetenskapliga förlag och licensavtal (i synnerhet CC-licenser kopplat till forskningspublikationer)
• erfarenhet av arbete med AI-frågor och upphovsrättsfrågor* erfarenhet av att hålla utbildning
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av arbete inom lärosäte eller ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museum)
Som person är du social, drivande och pedagogisk samt har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och kommunikativ. Du uppskattar att samarbeta med yrkeskategorier som inte är jurister. För att trivas motiveras du av verksamhetsutveckling och varierade arbetsuppgifter och du delar gärna med dig av dina kunskaper och tar ansvar för frågorna genom ett aktivt självledarskap. Slutligen söker vi dig med gott omdöme och hög integritet. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat. Placering är i Humlegården i centrala Stockholm. KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta. KB tillåter distansarbete efter överenskommelse, upp till tre dagar i veckan. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-11 och bifoga CV. I stället för personligt brev använder vi oss av urvalsfrågor där du beskriver varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. KontaktpersonerVill du veta mer om jobbet välkommen att kontakta enhetschef/chefsjurist Karin Lodin 010-709 37 87. I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanette Van der Hagen via mailto:jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
/ 070-377 14 13 eller Therese Thunström via mailto:therese.thunstrom@jeffersonwells.se
%20 eller 0730-62 33 72. För anställningsvillkor och process kontakta HR via växeln 010-709 30 00. Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Om Enheten för säkerhet och juridik
Enheten för säkerhet och juridik är en del av avdelningen för Verksamhetsstöd och består idag av nio medarbetare. Enheten tillhandahåller juridiskt stöd och ansvarar för KB:s myndighetsstyrning. Vidare ansvarar enheten för dokument- och ärendehantering och myndighetsarkivet. I uppdraget ingår också att samordna, följa upp och utveckla KB:s säkerhetsarbete. En stor del av arbetet kommer att vara att stötta enheten för forskningssamverkan på KB:s avdelning för samverkan, eftersom frågor relaterade till bland annat öppen vetenskap och Bibsamkonsortiet hanteras här.
Om Kungliga biblioteket
KB är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122809".
