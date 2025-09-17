Verksjurist till Konkurrensverket
Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av förvaltningsrätt och sekretesslagstiftning? Då är tjänsten som verksjurist på Konkurrensverket någonting för dig.
Just nu söker vi en verksjurist till vår enhet för verksjuridik och internationella frågor. Vi har ett spännande år framför oss med flera projekt som syftar till att utveckla verksamheten och arbetet i vår växande myndighet. Hos oss kommer du att kunna utvecklas i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö.
Om enheten
Den verksjuridiska funktionen tillhör enheten för verksjuridik och internationell samordning. Som verksjurist hos oss kommer du att ingå i ett team och med tre andra verksjurister.
Enheten består i dag av närmare 20 engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för övergripande verksjuridiska frågor, internationella frågor, registratur och arkiv, vaktmästeri och växel.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som verksjurist kommer du kvalitetssäkra Konkurrensverkets verksamhet ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv. Du kommer därför arbeta mycket med frågor och projekt som har med förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretess samt dataskyddslagstiftningen att göra.
I din roll kommer du också hantera frågor som berör enskildas rättigheter i samband med att myndigheten fullgör sina uppgifter på konkurrens- och upphandlingsområdet. Det kan till exempel handla om att överväga omfattning och utformning av myndighetens ålägganden, eller i vilken utsträckning part ska få insyn i tillsynsärenden.
I arbetet ingår det även att utveckla rutiner och arbetssätt, bl.a. genom att utarbeta styrdokument. Vid behov företräder du som verksjurist Konkurrensverket i domstolsprocesser som rör verksjuridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- jur.kand./juristexamen
- flerårig för tjänsten relevant erfarenhet av kvalificerat arbete som jurist varav minst tre år inom offentlig sektor
- mycket god förmåga att på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt uttrycka dig på svenska i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med andra då du kommer att ha många kontaktytor både inom och utanför myndigheten. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan själv driva dina frågor framåt. I rollen är det också viktigt att du har hög integritet, ett gott omdöme samt är lösningsorienterad och därmed har förmågan att hitta lämpliga lösningar för de frågor som uppstår i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
- notariemeritering från domstol, gärna förvaltningsdomstol
- erfarenhet av arbete med digitalisering och it-rätt ur ett juridiskt perspektiv
- erfarenheter av arbete med AI ur ett juridiskt perspektiv
- erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor vid annan statlig myndighet eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
En utvecklande arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag
Konkurrensverket är en kunskapsintensiv och spännande arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Skanstull i Stockholm. Hos oss får du flexibla arbetstider och möjlighet att teckna en individuell överenskommelse om distansarbete två dagar i veckan. Du har generösa semestervillkor, 28-35 dagar per år beroende på ålder och goda möjligheter till individuellt anpassad utbildning. Vi erbjuder även generöst friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan. Läs mer om Konkurrensverket och vad vi erbjuder på vår webbplats: https://www.konkurrensverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/Så ansöker du
Låter det här som en tjänst som passar dig? Då är du välkommen med din ansökan senast 6 oktober 2025. Bifoga ditt CV samt ett ansökningsbrev där du förklarar hur du matchar dig mot utannonserad tjänst. Bifoga även examensbevis. Arbetsprov och/eller tester kan komma att förekomma under rekryteringsprocessen. Du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem Varbi.
Information och kontakt
Läs mer om Konkurrensverket och vad vi erbjuder på vår webbplats. Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid. Konkurrensverket tillämpar individuell lönesättning samt i normalfallet sex månaders provanställning. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Pia Ödqvist, vikarierande enhetschef eller Kajsa Palmqvist, HR-partner. Fackliga företrädare är Patrik Lundström (Saco) och Åsa Lövström (ST). Samtliga nås på 08-700 16 00.
Inför rekryteringsarbetet har Konkurrensverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
