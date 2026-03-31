Verksjurist till Jordbruksverkets rättsenhet
Statens Jordbruksverk / Juristjobb / Jönköping Visa alla juristjobb i Jönköping
2026-03-31
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Jönköping
, Vaggeryd
, Falköping
, Värnamo
, Tibro
eller i hela Sverige
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Arbetsuppgifter
Vill du vill vara med och kvalitetssäkra det juridiska arbetet på Jordbruksverket?
Rättsenheten befinner sig i en spännande förändringsfas. För lite drygt ett år sedan samlade vi alla verksjurister till en central enhet på Jordbruksverket, med målet att stärka den juridiska styrningen och kvalitetssäkringen på myndigheten. Rättsenheten leds av verkets chefsjurist, tillsammans med två biträdande enhetschefer, och består av ungefär 20 medarbetare. Enheten är placerad på verksamhetsstödsavdelningen.
Jordbruksverket ansvarar för den gemensamma jordbrukspolitiken, i form av EU-stöd, och även för frågor inom miljöskydd, växtskydd, djurskydd, smittskydd, krisberedskap och civilt försvar. Arbetsuppgifterna är varierande och rör ett stort antal rättsområden. Du kommer bland annat att fördjupa dig i EU-rättsliga frågor, ITrätt inklusive AI-reglering och GDPR, samt arbeta med utformning av statliga stöd, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och annan specialiserad lagstiftning inom Jordbruksverkets verksamhetsområden. Du kommer även att delta i arbetet med att ta fram föreskrifter och, beroende på din specialisering, fördjupa dig i den lagstiftning som är relevant för området.
Som verksjurist får du en central och rådgivande roll i myndighetens juridiska arbete. Du kommer bland annat att
* vara ett kvalificerat juridiskt stöd till chefer och medarbetare,
* arbeta proaktivt med vägledning och information samt med utveckling av rutiner och processer,
* delta i strategiskt viktiga projekt och uppdrag, exempelvis regeringsuppdrag,
* kvalitetsgranska föreskrifter samt avtal och beslut av större eller principiell betydelse,
* genomföra kvalificerade rättsutredningar inom våra verksamhetsområden.
Som verksjurist på rättsenheten har du ett särskilt ansvar för att vara väl insatt i Jordbruksverkets uppdrag och olika målavvägningar för att på bästa sätt kunna vara ett juridiskt stöd och bidra till verksamhetens utveckling. Arbetet kan innebära korta deadlines och komplexa ställningstaganden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk juris kandidat- eller juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng), är notariemeriterad och har några års erfarenhet av arbete som jurist inom offentlig sektor. Vi ser det som särskilt önskvärt om du har erfarenhet av EU-rätt och förvaltningsrätt. Erfarenhet av att ge rättsligt stöd, lagstiftningsarbete eller annat juridiskt utvecklingsarbete är också meriterande.
Du är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta med komplexa frågor. Du trivs i samarbetet med kollegor och kan på ett bra sätt kommunicera resultatet av de juridiska bedömningar och ställningstaganden som gjorts i arbetet. I rollen som verksjurist behöver du vara trygg, både i din yrkesroll och som person. Du har modet att stå upp för dina åsikter med respekt för andra och visar integritet även i utmanande situationer.
Arbetet ställer höga krav på leverans och innebär tidvis hög arbetsbelastning varför det är viktigt att du har förmåga att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo och hantera stress på ett konstruktivt sätt.
Hos oss får du möjlighet till god personlig utveckling då arbetet som verksjurist innebär att du löpande ställs inför nya frågeställningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-05649/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
551 82 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Kontakt
Biträdande enhetschef och Stf. chefsjurist
Håkan Jöngren Hakan.Jongren@jordbruksverket.se 036-15 52 82 Jobbnummer
9829004