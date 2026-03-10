Verksjurist med inriktning arbetsmiljörätt
Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Enheten söker en verksjurist med arbetsmiljörättslig inriktning, med särskilt fokus på att verksamhetens entreprenadarbeten, för att kunna stötta myndighetens arbete inom hela arbetsmiljöområdet. Du kommer att ingå i Arbetsrätts- och arbetsmiljöfunktionen. Tjänsten som verksjurist med arbetsmiljörättslig inriktning är ny inom Svenska kraftnät och du kommer att få vara med att forma rollen.
Transmissionsnätet står inför stora reinvesteringsbehov och samtidigt ställs krav på snabb utbyggnad av nätet för att klara samhällets energiomställning och den ökade elektrifieringen. Detta innebär att Svenska kraftnät har flertalet stora och komplexa entreprenader igång och att det finns behov av att öka utbyggnadstakten.
I ditt arbete är du med och skapar förutsättningar för trygga arbetsplatser för såväl Svenska kraftnäts medarbetare som externa samarbetspartners i myndighetens nätutbyggnadsverksamhet. Du kommer att vara juridiskt stöd till och arbeta tillsammans med bl.a. våra elsäkerhetsspecialister, arbetsmiljöspecialister och HMSK-samordnare.
Rollen innefattar att
• ge rättsligt stöd, rådgivning och utbildning i arbetsmiljörättsliga frågor
• medverka till utveckling av mallar och processer för att effektivisera verksamhetens arbete i egenskap av byggherre och innehavare av starkströmsanläggningar.
• ge juridiskt stöd till avdelningen för hållbarhet
För att möta energiomställningen och klara samhällets elektrifiering utvecklas vår verksamhet snabbt. För att trivas i den här rollen behöver du därför vilja lära dig nytt och vara med och driva utvecklingen framåt. Du behöver ha viljan att hitta lämpliga lösningar även när juridiken är komplex eller svårtolkad.
Som jurist på Svenska kraftnät får du möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta med olika yrkeskategorier, att hitta lösningar på verksamhetens rättsliga frågeställningar och förklara de rättsliga ramarna.
På Rättsavdelningen är vi ca 40 verksjurister fördelat på tre enheter. På avdelningen finns även enheten Registratur och arkiv.
Enheten Verksjuridik består av funktionerna IT-rätt, arbetsrätt samt förvaltningsrätt, säkerhetsskydd och beredskap.
Du kommer även ha möjlighet till nära samarbete med övriga verksjurister, specialiserade inom exempelvis entreprenadrätt, miljörätt, tillståndsfrågor m.m.
Om dig
Skallkrav
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med andra då du kommer att ha många kontaktytor. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan själv driva dina frågor framåt. I rollen är det också viktigt att du har hög integritet, ett gott omdöme samt att du är serviceinriktad och har förmåga att hitta lämpliga lösningar för de frågor som uppstår i verksamheten. För att trivas i rollen är det viktigt att du ser möjligheterna i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har även:
• minst fem års relevant juridiskt arbete från domstol, kommun, statlig myndighet, advokatbyrå, företag eller annan organisation
• minst 3 års kvalificerad erfarenhet av arbete med arbetsmiljörättsliga frågor, varav minst 1 års erfarenhet av arbetsmiljörättsliga frågor kopplade till entreprenadarbete (byggherreansvar/BAS-P/BAS-U/samordningsansvar)
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av arbetsrätt
• Erfarenhet från arbete med ISO 45001:2018
• Erfarenhet av arbete med elsäkerhetsfrågor/starkström (AMS)
• Inneha BAS-U /BAS-P
• Praktisk förståelse för entreprenadverksamhet
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor kan förekomma i denna tjänst
• Sista ansökningsdag, 2026-04-07. vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess kan det tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Eva Norreby 010-475 9846, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
