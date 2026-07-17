Verksjurist med fokus på dataskydd och digitalisering till Brå
Brottsförebyggande rådet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-17
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Brå verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i samhället. Vill du vara en del i detta arbete?
Brås uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, forskning, statistik och kunskapsspridning, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med kunniga kollegor i en engagerande miljö. Vårt kontor finns på Fleminggatan i centrala Stockholm. Vi är idag cirka 220 medarbetare.
Brå är en myndighet som växer och till enheten för juridik, upphandling, registratur, arkiv och ekonomi (JURAE) söker vi nu en jurist för anställning som verksjurist med fokus på dataskydd och digitalisering. Du kommer att arbeta på en trivsam enhet med engagerade och kunniga medarbetare. Vi har ett nära samarbete och delar kunskap och erfarenheter med varandra. Du blir en viktig del av vår enhet och kommer att arbeta särskilt nära de andra verksjuristerna och chefsjuristen.
Om jobbet
Brå har vuxit mycket under de senaste åren och ser ett behov av att intensifiera myndighetens dataskyddsarbete.
Myndigheten är även inne i en digitaliseringsresa varför frågor som rör det it-rättsliga området aktualiseras allt oftare. Myndigheten förstärker nu det rättsliga stödet och söker en verksjurist med intresse för dataskydd och digitaliseringsfrågor.
Som verksjurist med fokus på dataskydd och digitalisering kommer du att arbeta med sådana frågor, AI och offentlighet och sekretess. Du kommer att ge råd i dataskyddsfrågor till hela verksamheten och arbeta nära myndighetens IT-enhet och bistå med juridiskt stöd vid exempelvis implementering eller framtagande av nya it-system. Vid behov kommer du bistå verksamheten med att genomföra konsekvensbedömningar, utveckla rutiner inom dataskyddsområdet, ta fram utbildningar och undervisa medarbetare i dataskyddsfrågor. Det kan även bli aktuellt att du blir myndighetens dataskyddsombud.
Andra uppgifter som ingår i rollen är att skriva remissvar, ta fram och uppdatera styrdokument, samt ge juridisk rådgivning i andra för myndigheten relevanta rättsområden såsom förvaltningsrätt, straffrätt och offentlighet och sekretess.
Brå är en myndighet med möjlighet till korta beslutsvägar och där vi arbetar nära andra organisatoriska enheter. Som verksjurist på myndigheten finns det goda möjligheter att påverka arbetssätt. Det är en fördel om man tycker om verksamhetsutveckling, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt och hur vi stöttar verksamheten på bästa sätt.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• akademisk examen från juristprogrammet eller motsvarande
• några års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig sektor
• dokumenterad erfarenhet av arbete med dataskydd.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet som dataskyddsombud
• notariemeritering eller motsvarande yrkeserfarenhet från domstol
• erfarenhet av digitaliseringsarbete, IT-rättsliga frågor, AI eller informationssäkerhet.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som verksjurist med fokus på dataskydd och it-rätt hos oss behöver du vara självständig, ansvarstagande och noggrann. Du har hög integritet men är också flexibel och prestigelös och hittar pragmatiska lösningar för att driva arbetet på myndigheten framåt. Du kan växla snabbt mellan olika arbetsuppgifter och prioritera under tidspress samt har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra samt att du är pedagogisk och strukturerad. Du bör även vara intresserad av utvecklingsarbete och känna dig bekväm med att hålla utbildningar inom myndigheten.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Brå tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Läs gärna mer om Brå och de förmåner som vi erbjuder på https://bra.se/om-bra/jobba-hos-oss.html.
Brå har ett inkluderande synsätt och värdesätter mångfald.
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av chefsjuristen Anton Svensson, tfn 08-527 58 428. För frågor om rekryteringsprocessen mejla HR-enheten, hr@bra.se
Facklig kontaktperson för SACO är Ulrika Lindstedt, tfn 08-527 58 505 och för ST Bror Schylander, tfn 08-518 32 436.
Välkommen med din ansökan!
För att söka tjänsten klickar du på länken nedan. Ange diarienummer 2.1.1-0365/26 på din ansökan, och skicka in den till oss senast den 10 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-specialisten som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsförebyggande Rådet
(org.nr 202100-0068), https://bra.se/
Fleminggatan 14 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Brottsförebyggande rådet Kontakt
Chefsjurist
Anton Svensson anton.svensson@bra.se +46852758428 Jobbnummer
10004860