Verksjurist med fokus på AI-frågor till Kungliga biblioteket
Är du en erfaren jurist som vill arbeta i händelsernas centrum vad gäller utveckling och tillämpning av artificiell intelligens (AI)? Vill du arbeta i en dynamisk och kreativ verksamhetsmiljö där du får stötta verksamheten i ett brett spektrum av juridiska frågor? Då kan du vara vår nya verksjurist! ArbetsuppgifterI rollen som verksjurist på Kungliga biblioteket (KB) kommer du i kontakt med en stor variation av juridiska frågor där du ger stöd till verksamheten genom bland annat rådgivning, rättsutredningar och deltagande med juridisk expertis i projekt och andra arbeten på myndigheten. Du svarar på remisser, omvärldsbevakar, utbildar, samverkar samt kvalitetsgranskar verksamheten ur ett juridiskt perspektiv. Rättsområden som aktualiseras i arbetet är bland annat allmän förvaltningsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt, lagstiftning som gäller pliktleveranser av dokument och elektroniskt material, samt dataskyddsfrågor. I rollen ingår ett särskilt ansvar kopplat till de juridiska frågor som uppstår i verksamheten som bedrivs på KB-labb. KB-labb är en nationell infrastruktur för digital forskning och utveckling inom AI. Vid labbet kan forskare bedriva storskalig kvantitativ forskning på KB:s samlingar av text, ljud, bild och video. Inom ramen för forskningsprojekt på KB-labb utvecklas språkmodeller för AI, och KB har nyligen fått ytterligare uppdrag inom området. I rollen ingår även juridisk stöttning och rådgivning i KB:s interna utveckling inom AI för effektivisering av verksamheten, samt säkerställande av att verksamheten följer gällande regelverk och styrdokument vid AI-användning. Tjänsten är placerad vid enheten för säkerhet och juridik, som är inne i en spännande utvecklingsfas med fokus på att stärka och vidareutveckla det juridiska stödet. Detta innebär goda möjligheter för dig att bidra till verksamhetsutveckling och forma framtida arbetssätt. Som medarbetare på KB bidrar du även med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat. Kvalifikationer och personliga egenskaperFör att lyckas i rollen behöver du:* juristexamen/jur.kand* flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete * erfarenhet av arbete med komplexa juridiska frågeställningar kopplat till AI * erfarenhet av arbete med upphovsrätt och dataskyddsfrågor* förståelse för arbete inom forskning och utveckling (FoU)* god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska Meriterande är:* utbildning inom data science, datavetenskap eller it-säkerhet* erfarenhet av arbete på statlig myndighet* erfarenhet av internationellt arbete, särskilt inom EU Som person är du social, drivande och pedagogisk samt har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och kommunikativ. Du uppskattar att samarbeta med yrkeskategorier som inte är jurister. För att trivas motiveras du av verksamhetsutveckling och varierade arbetsuppgifter och du delar gärna med dig av dina kunskaper och tar ansvar för frågorna genom ett aktivt självledarskap. Slutligen söker vi dig med gott omdöme och hög integritet. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna. Anställning och tillträdeDet här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat. Placering är i Humlegården i centrala Stockholm. KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta. KB tillåter distansarbete efter överenskommelse, upp till tre dagar i veckan. AnsökanVälkommen med din ansökan senast 2026-05-11 och bifoga CV. I stället för personligt brev använder vi oss av urvalsfrågor där du beskriver varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. KontaktpersonerVill du veta mer om jobbet välkommen att kontakta enhetschef/chefsjurist Karin Lodin 010-709 37 87. I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanette Van der Hagen via mailto:jeanette.vanderhagen@jeffersonwells.se
/ 070-377 14 13 eller Therese Thunström via mailto:therese.thunstrom@jeffersonwells.se
/ 0730-62 33 72. För anställningsvillkor och process kontakta HR via växeln 010-709 30 00. Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00. Om Enheten för säkerhet och juridikEnheten för säkerhet och juridik är en del av avdelningen för Verksamhetsstöd och består idag av nio medarbetare. Enheten tillhandahåller juridiskt stöd och ansvarar för KB:s myndighetsstyrning. Vidare ansvarar enheten för dokument- och ärendehantering och myndighetsarkivet. I uppdraget ingår också att samordna, följa upp och utveckla KB:s säkerhetsarbete. En stor del av arbetet kommer att vara att stötta enheten för FoU och KB-labb på KB:s avdelning för Forskningsstöd och samlingsförvaltning. Om Kungliga biblioteketKB är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Så ansöker du
