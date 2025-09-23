Verksamhetsutvecklare vid ett certifierat VO Plastikkirurgi och käkkirurgi
2025-09-23
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta med kvalitet- och verksamhetsutveckling vid en arbetsplats med en stor bredd och olika specialiteter?
Då kan detta vara jobbet för dig! Verksamhetsområdet Plastikkirurgi och käkkirurgi erbjuder dig möjligheten att tillsammans med oss driva och utveckla våra arbetssätt mot ständigt ökad kvalitet och hög patientsäkerhet!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Plastikkirurgi och käkkirurgi är sedan 2016 kvalitetscertifierade och söker dig som är sjuksköterska som vill arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsledning enligt standarderna ISO 9001 och den branschspecifika standarden SS-EN 15224 för hälso- och sjukvården. Inom verksamhetsområdet arbetar ca 200 anställda vid sex enheter, verksamma inom ämnesområdena brännskadevård, käkkirurgi, mikrokirurgi, allmän plastikkirurgi och kranofacial kirurgi. Hos oss finns en vävnadsinrättning som hanterar humana celler och vävnader. Vi bedriver nationell högspecialiserad vård för svåra brännskador, viss kraniofacial kirurgi, fascialispares och från januari 2026 även inom lymfödemkirurgi. Vi sätter vår kvalitet och våra arbetssätt i främsta rum för att alltid kunna leverera en vård med patienten i centrum.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna består i att arbeta dels som verksamhetsutvecklare, dels kliniskt vid vårt verksamhetsområde.
Rollen som verksamhetsutvecklare innebär att du ansvarar för att leda, driva och utveckla vår kvalitetsledning och patientsäkerhet. Du arbetar mot uppsatta mål och visioner både med helhetsperspektiv och i specifika sakfrågor ner på enhets- eller vårdflödesnivå. Du ansvarar för kvalitet- och patientsäkerhetsorganisationen vid verksamhetsområdet, utför interna och externa revisioner och mycket annat, allt enligt kraven i ovan angivna standarder. Vår ambition är att ständigt förbättras och utvecklas, så du förutsätts trivas med förändrings- och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med erfarenhet av kvalitetsledningssystem och god kännedom om hälso- och sjukvård. Erfarenhet av plastikkirurgi samt arbete med ISO 9001 och SS-EN 15224 är meriterande.
Du är en drivande person som skapar engagemang, arbetar mot tidsfrister och ser helheten med patienten i fokus. Rollen kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet samt att du är strukturerad, noggrann och har god datorvana.
Vi erbjuder
En tillsvidare tjänst på heltid, din tid kommer delas mellan rollen som verksamhetsutvecklare och med klinisk tjänst hos oss. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum är nådd.
Som anställd på Akademiska sjukhuset har du som en personalförmån möjlighet att använda dig av Friskhusets tjänster. Där har du tillgång till ett välutrustat gym med generösa öppettider, ett brett utbud av gruppträningspass och därutöver allt från stresskurser till massage och kostnadsfri fysioterapi.
För mer information om vår verksamhet se vår HEMSIDA (https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/plastik--och-kakkirurgi/)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Helene Nordvall, biträdande verksamhetschef med inriktning produktionsfrågor och avdelningschef plastikkirurgmottagningen, tele 018-611 26 64
Alexandra Karström, biträdande verksamhetschef med inriktning kvalitetsledningsfrågor och avdelningschef vävnadsinrättningen, tele 018-611 54 29
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
