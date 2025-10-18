Verksamhetsutvecklare till Vuxenutbildningen
2025-10-18
Vill du tillsammans med oss att leda utbildningsutveckling för Norrköpings invånare? Vill du dessutom bidra till nästa generationens vuxenutbildning- där innovation, kvalitet och framtidens behov möts? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov.
Vi utformar effektiv och flexibel utbildning utifrån kompetensförsörjningsbehov och yrkesväxling i arbetslivet och med insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas- där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt. Därmed ökar invånarnas livskvalitet där fler tar ansvar och bidrar till en hållbar framtid.
Inom vår kommunala utbildning för vuxna studerar alla utifrån sina egna förutsättningar i en trygg, lärande miljö. Vi finns till för att göra skillnad och ger våra elever framtidstro. Hos oss finns möjligheterna som behövs för att bli en aktiv och självständig samhällsmedborgare.
Genom individfokus, integration och ett brett utbildningsutbud såsom SFI, gymnasie- och grundskola, anpassad utbildning, NY och yrkeshögskola samt yrkesutbildning öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vi tror på varje elevs förmåga att lyckas!
Vi sitter idag på i centrala Norrköping och erbjuder en inspirerande och spännande miljö omgiven av engagerade och kollegor- där vi tillsammans erbjuder vuxenutbildning som ger studerande och arbetsmarknad efterfrågad kompetens.
Nu söker vi ny verksamhetsutvecklare som vill driva dimensionerad utbildningsutveckling för både individ, samhälle och näringsliv i Norrköpings kommun!Publiceringsdatum2025-10-18Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom vuxenutbildningen har du en nyckelroll i att säkra och utveckla kvaliteten i våra utbildningar- där utbildningsutveckling är centralt.
Du arbetar både inåt- och utåtriktat där du fångar upp arbetslivets behov genom branschdialoger, analyser och samverkan och omsätter dessa till konkreta utvecklingsförslag. Du kvalitetssäkrar befintliga utbildningar och tar fram nya innovativa lösningar för framtidens behov - med syftet att skapa utbildningar som är relevanta, hållbara och gynna såväl stadens invånare som vårt lokala näringsliv på lång sikt.
Du kombinerar strategi med operativt genomförande. Du samarbetar nära din verksamhetsutvecklarkollega, våra engagerade kompetensmäklare, rektorer och ledning, där ni tillsammans analyserar kompetensbehov och utvecklar insatser som stärker individers möjligheter till egen försörjning genom att möta arbetsmarknadens krav.
Som verksamhetsutvecklare leder du varierade utvecklingsprocesser tillsammans med andra kommuner i regionen och bidrar med din kompetens i upphandlingar.
Hälsning från verksamhetschef: Du välkomnas till ett utvecklingsfokuserat ledningsgäng där du arbetar nära mig som min strategiska partner, högra hand och bollplank, i en miljö präglad av prestigelöshet och tillitsbaserat ledarskap. Jag tror på din kompetens och att du får växa i den! Jag ger dig möjlighet till stort eget ansvar där du driver utveckling och vår verksamhet framåt! Du blir en del av vårt team där kvalitet, innovation och mod att tänka nytt får ta plats! /Marie Palmgren.
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleexamen inom pedagogik, statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du har erfarenhet av arbete med utbildning där vi ser positivt på om du även har erfarenhet av utbildningsutveckling. Erfarenhet av processledning/ projektledning och verksamhetsutveckling ger dig rätt förutsättningar för att både lyckas och trivas i rollen.
Vidare är du en trygg, engagerad och modig person som trivs i utvecklingsarbete där du är uthållig, ser möjligheter utanför boxen och vill vara en del av lösningen! Du skapar god struktur i arbetet- samtidigt som du motiveras av att inspirera och bidra till förändring som gör verklig skillnad för både eleven, verksamhet och lokala arbetsgivare.
Din flexibilitet gör att du ställer om vid förändringar och anpassar både arbetssätt och förhållningssätt utifrån situation. Med en organisatorisk medvetenhet har du förmågan att väga in vad som är bäst för verksamheten i beslut och handling.
Du värdesätter relationer och ser skapandet av dem som en styrka i dig. Du har ett coachande och lyhört förhållningssätt som skapar tillit där du anpassar din ledarstil efter både individ och situation. Med din pedagogiska förmåga, tydlighet och proaktiva kommunikation når du fram till olika målgrupper och får med dig människor i utvecklingsarbetet.
Känns det här som en matchning för dig? Varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 9 November
Kontakt: Verksamhetschef/skolchef Marie Palmgren, marie.palmgren@norrkoping.se
eller HR-konsult rekrytering, Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
