Verksamhetsutvecklare till Vuxenpsykiatri Västmanland
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens vuxenpsykiatriska vård? Vuxenpsykiatri Västmanland söker en verksamhetsutvecklare med engagemang för kvalitets- och processutveckling. I rollen arbetar du på uppdrag av verksamhetens ledning, bidrar med beslutsunderlag och stöttar sektionerna i deras förbättringsarbete. Arbetet kombinerar självständigt ansvar med nära samverkan med sektionschef akut- och heldygnsvård, verksamhetsutvecklare och stödfunktioner. Tjänsten passar dig som trivs med att analysera, samordna och driva utveckling - alltid med patientens bästa i fokus.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att stödja verksamheten i utvecklings- och utredningsarbete. Uppdraget är både omväxlande och varierande. Du ingår även i vuxenpsykiatrins patientsäkerhetsteam där bland annat hantering av avvikelser och genomförande av vårdskadeutredningar ingår. Du arbetar med utveckling inom området säker vård, handlägger ärenden från IVO, ansvarar för upprättande av årligt underlag till patientsäkerhetsberättelse, bereder klagomålsärenden samt förbereder och deltar i kvalitets- och patientsäkerhetsdialoger inom förvaltningen. Du ansvarar även för introduktion av nyanställda och att genomföra utbildningar på temat säker vård.
I rollen kommer du arbeta med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Du medverkar i systematisk uppföljning av verksamheten, deltar i planering, ledning och genomförande av verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbeten. Innehållet i arbetet kan komma att förändras över tid, och du har själv möjlighet att påverka uppdragets utformning.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du på uppdrag av Vuxenpsykiatrins ledning. Du identifierar utvecklingsområden och levererar förslag på förändringar och beslutsunderlag till verksamhetschefen och dennes ledningsgrupp samt stöttar verksamhetens sektioner. Arbetet är både självständigt och individuellt samtidigt som det sker i nära samarbete med andra verksamhetsutvecklare och andra stödfunktioner. I rollen ingår samverkan mellan olika vårdgivare och omsorgsaktörer för en välfungerande vårdkedja.
Om arbetsplatsen
I Region Västmanland ligger all vuxenpsykiatri samlad i en organisation vilket skapar goda förutsättningar för en välfungerande vårdkedja och ett gott samarbete mellan olika enheter. Vuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i två sektioner: länsgemensamma resurser och öppenvård. Länsgemensamma resurser är lokaliserad i Västerås och består av heldygnsvård och en psykiatrisk akutmottagning. Öppenvården bedriver verksamhet i Västerås, Köping, Fagersta och Sala.
Vi har en arbetsplats som präglas av gott samarbete och öppenhet och där medarbetarna har en hög kompetens inom det psykiatriska området, samt ett genuint intresse för att arbeta med utsatta människor. Du välkomnas till en arbetsplats som tycker att det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt och känner stolthet i sitt uppdrag.
Region Västmanland har ett stort utbud av interna utbildningar via vårt lärcentrum, där har du möjlighet till vidareutveckling utifrån din roll och tidigare erfarenheter. Du har även tillgång till regionens breda utbud av stödfunktioner.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet inom hälso-och sjukvård. Erfarenhet av psykiatri sedan tidigare är en förutsättning för att lyckas i arbetet och gärna erfarenhet av juridik inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vidare ser vi att du har goda kunskaper om patientsäkerhet och säkerhetskultur. Utbildning och erfarenhet inom projektledning, ledarskap eller förändringsledning är meriterande. Har du dessutom erfarenhet av att driva förändring i offentlig verksamhet och i komplexa miljöer är det något vi värdesätter. Du har en god förmåga att tillgodogöra dig skriftlig information och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av Cosmic eller andra journal- och utdatasystem är ytterligare en merit.
Den här tjänsten passar dig som har lätt för att samarbeta med andra och trivs i utåtriktade arbetssammanhang. Du gillar att befinna dig på en strategisk nivå, är analytisk lagd och har lätt för att sätta dig in i och förstå olika samband. Du har förmåga att arbeta självständigt och kan strukturera och planera, med fokus på rätt saker, för att driva processer framåt. Vidare har du god pedagogisk förmåga och vet hur du får med dig andra i förändringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2025.
Intervjuer är planerade att ske digitalt via Plattformen Teams under v.37.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Johan Nilsson johan.nilsson@regionvastmanland.se 076-511 65 88 Jobbnummer
9464015