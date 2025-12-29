Verksamhetsutvecklare till VO intensiv- och perioperativ vård, Sus Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till verksamhetsområde (VO) intensiv- och perioperativ vård (IPV) vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö!
Är du en person som ser tvärprofessionella samarbeten som en självklarhet och förutsättning för att ge förtroende, trygghet och god vård med patienten i centrum? Är du nyfiken på hur vi, tillsammans med medarbetare både inom vårt eget VO och med kollegor i andra områden, kan ta verksamheten till nästa nivå - då kan det vara just dig vi söker!
Inom VO IPV Malmö arbetar cirka 700 personer. På IPV säkerställer vi kvalificerad operationssjukvård och livräddande insatser genom effektiv smärtlindring, anestesi, pre- och postoperativ vård samt intensivvård. Vår verksamhet omfattar anestesi- och operationssjukvård inom flera specialistområden, bland annat kirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi, öron-, näs-och hals, plastikkirurgi, handkirurgi och kvinnosjukvård. Vi ansvarar även för den akuta högspecialiserade intensivvården.
I vår verksamhet ingår även en smärtenhet för akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta samt sjukhusets steriltekniska verksamhet. Det pågår en rad spännande projekt inom ramen för Nya Sjukhuset Malmö (NSM), bland annat testning av Sveriges mest moderna och högteknologiska enhet för sterilteknik, som till stora delar är automatiserad.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Om du lockas av att komma till en spännande verksamhet med engagerade medarbetare är vi rätt arbetsplats för dig!
Som verksamhetsutvecklare hos oss arbetar du på uppdrag av och rapporterar till verksamhetschefen. Du har huvudansvar för arbetet med verksamhetsområdets uppföljningsprocess, vilket inkluderar att analysera och kommunicera verksamhetens resultat. Därtill leder du och deltar i projekt som är övergripande för hela verksamheten, till exempel kopplat till våra nya lokaler i NSM.
I det dagliga arbetet har du ett särskilt nära samarbete med verksamhetens chefer på olika nivåer. Du stödjer och utvecklar vårt arbete med produktionsplanering och produktionsstyrning samt följer upp, analyserar och utvecklar arbetet fortlöpande tillsammans med chefs- och stabsfunktioner inom IPV Malmö. Du ingår i ledningsgruppen för VO IPV Malmö och är en viktig spelare då du förväntas bidra med helhetsperspektiv.
Du ingår även i verksamhetschefens närmaste stab där du har ett nära samarbete med ekonom, HR-partner och chefssekreterare. Tillsammans bereder vi beslut och prioriterar pågående arbete inom verksamhetens ledningsgrupp på både operativ och strategisk nivå. Därutöver deltar du aktivt i nätverk med övriga verksamhetsutvecklare i förvaltningen och i den förvaltningsövergripande verksamhetsutvecklingen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant universitets- eller högskoleutbildning
• goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
• dokumenterad erfarenhet av projektledning
• kunskaper om och erfarenhet av verksamhetsutveckling och processutveckling.
Det är meriterande om du har:
• kunskaper om och erfarenhet av produktionsplanering och produktionsstyrning
• kunskaper om och erfarenhet av arbete i en hälso- och sjukvårdsorganisation
• erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
• goda kunskaper i QlikView/QlikSense.
Vi välkomnar dig som är trygg i dig själv och har en god analytisk förmåga. I ditt arbete är du strukturerad, drivande och resultatinriktad med förmåga att se helheten och snabbt ställa om samt byta riktning när det krävs. Du kan skapa och bygga goda relationer och bidrar aktivt till ett gott samarbete.
Du har förmåga att inspirera och skapa engagemang hos andra. Genom din goda kommunikativa förmåga och ditt coachande förhållningssätt skapar du delaktighet och förståelse för det arbete och eventuella förändringar som ska genomföras. Du ser det positiva i att driva utvecklingsarbeten och har ett långsiktigt strategiskt arbetssätt för att tillsammans med medarbetarna och övriga ledningsgruppen skapa en god vård för våra patienter. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
