Verksamhetsutvecklare till VO AnOpIVA, Södertälje sjukhus
Vill du vara med och utveckla Verksamhetsområde AnOpIVA?
Nu söker vi en driven och engagerad verksamhetsutvecklare som vill vara en nyckelperson i vårt arbete med att förbättrabåde strategiska och operativa delar av vår verksamhet.
Brinner du för utveckling och patientsäkerhet så är det här uppdraget för dig!
Verksamhetsutvecklare till VO AnOpIVA på Södertälje sjukhus:
Som verksamhetsutvecklare på VO AnOpIVA är du ett viktigt stöd i att upprätta och följa upp vår verksamhetsplan. Du föreslår, initierar och driver kvalitets- och patientsäkerhetsarbete utifrån våra resultat, mål och indikatorer. Du stöttar utveckling av nya arbetssätt generellt och även med koppling till digitalisering och nya vårdformer. Arbetet innefattar också att följa upp, analysera och utvärdera verksamhetens resultat.
Du kommer driva och utveckla Vo AnOpIVA 's arbete med patientinvolvering i såväl utvecklingsarbete som i den kliniska vardagen. Du kommer även ansvara för patientvägledning och ärendehantering avseende synpunkter och klagomål. Det ingår även att delta i sjukhusövergripande projekt rörande patientsäkerhet och kvalitet .
Du rapporterar uppdrag till verksamhetschefen.
Viss klinisk tjänstgöring ingår i tjänsten.
Dina personliga egenskaper:
Rollen kräver mycket god samarbetsförmåga med olika professioner samt utvecklad empatisk förmåga för ett professionellt bemötande i kontakt med patienter och närstående.
Du trivs med och att arbeta självständigt och leda processer. Du har god kommunikativ förmåga, är strukturerad, analytisk och tycker om att arbeta i team.
Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad specialistsjuksköterska med minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete. Vi ser gärna att du är specialist inom anestesi, operation eller intensivvård. God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
Meriterande är goda kunskaper av att leda patientsäkerhets- och kvalitetsarbete inklusive arbete med avvikelser. Det är även meriterande om du har dokumenterad utbildning i och erfarenhet av att leda händelse- och riskanalyser samt erfarenhet av att driva projekt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1400 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2015".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Södertälje sjukhus, VO AnOpIVA
Håkan Kalzén 08-12325190
