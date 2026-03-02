Verksamhetsutvecklare till verksamhetsområdet hälsa & aktivitet
2026-03-02
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en verksamhetsutvecklare med inriktning mot nutrition, aktivitet och hälso- och sjukvårdsutveckling inom vårt nya verksamhetsområde Hälsa och aktivitet.
I denna roll arbetar du med att utveckla, kvalitetssäkra och följa upp arbetet inom dagverksamhet, kost- och måltid samt kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget har ett särskilt fokus på kost och måltid, där du säkerställer att arbetet med nutrition bedrivs strukturerat, kunskapsbaserat och i enlighet med gällande lagstiftning. Du arbetar nära verksamhetschef, enhetschefer och olika yrkesroller på de olika enheterna.
Rollen innebär att du analyserar nuläge, identifierar utvecklingsbehov och driver förbättringsarbete som stärker kvalitet, patientsäkerhet och likvärdighet i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- genomföra nulägesanalyser inom kost- och nutritionsområdet samt ta fram förbättringsförslag.
- utveckla, implementera, följa upp rutiner och arbetssätt kopplat till kost- och måltid, dagverksamheterna och hälso- och sjukvårdsinsatser.
- stödja chefer och personal i metodutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
- följa upp avvikelser, analysera statistik och identifiera risker samt föreslå åtgärder.
- planera och genomföra utbildningsinsatser inom exempelvis nutrition, dokumentation och patientsäkerhet.
- samverka med interna och externa aktörer samt omvärldsbevaka inom området.
Arbetet innebär att du självständigt planerar och driver utvecklingsinsatser från analys till uppföljning. Du har en central roll i att bygga upp strukturer och arbetssätt i det nya verksamhetsområdet och bidrar aktivt till att skapa en långsiktigt hållbar och kvalitetssäkrad verksamhet.
Vi erbjuder dig
Hälsa och aktivitet är ett nytt verksamhetsområde där dagverksamhet, kost- och måltid och kommunal hälso- och sjukvård samlas i ett gemensamt sammanhang. Tillsammans ansvarar vi för att skapa förutsättningar för hälsa, aktivitet och livskvalitet för våra brukare. Som en del av uppbyggnaden av området står vi inför ett viktigt utvecklingsarbete, där vi behöver stärka strukturer, tydliggöra arbetssätt och utveckla kvaliteten inom kost, nutrition, dagverksamhet och systematiskt förbättringsarbete inom vård- och omsorg.
Hos oss får du möjlighet att påverka och forma arbetet i ett sammanhang där utveckling är en naturlig del av uppdraget. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och förmåner som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Du får även möjlighet till kompetensutveckling och att arbeta i en organisation som strävar efter att balansera kvalitet, rättssäkerhet och nytänkande. I Botkyrka kommun värdesätter vi samarbete, ansvarstagande och mod att utveckla våra verksamheter tillsammans.
Du som söker till oss
Du är legitimerad med flera års yrkeserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. Du har utbildning inom nutrition. Du har erfarenhet av att arbeta med utveckling av arbetssätt eller kvalitet inom vård och omsorg.
Övriga krav:
- Erfarenhet av arbete enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
- Erfarenhet av att upprätta eller revidera rutiner och styrdokument.
- Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
- Erfarenhet av att analysera avvikelser och genomföra förbättringsåtgärder.
- Erfarenhet av arbete i digitala verksamhetssystem inom vård och omsorg.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Meriterande om du har sjuksköterskeutbildning
- Tidigare erfarenhet från chefsroll inom äldreomsorg/ lss.
- Erfarenhet av projektledning eller förändringsledning.
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling i kommunal organisation.
- Erfarenhet av arbete inom dagverksamhet eller rehabiliteringsverksamhet.
I den här tjänsten arbetar du med att analysera nuläge, följa upp kvalitet och utveckla arbetssätt inom kost, nutrition och hälso- och sjukvårdsinsatser. För att lyckas med det behöver du vara analytisk och strukturerad.
Du behöver kunna tolka avvikelser, följa upp resultat och se samband mellan arbetssätt och utfall. När du identifierar förbättringsområden planerar du åtgärder, dokumenterar arbetet och säkerställer att nya rutiner implementeras och följs upp över tid. Du behöver kunna prioritera när flera frågor pågår samtidigt och hålla ihop processer från analys till uppföljning.
Du arbetar nära chefer och legitimerade professioner, vilket innebär att du behöver vara samarbetsorienterad och samtidigt resultatorienterad. Du behöver kunna föra tydliga dialoger om utvecklingsbehov, även när det innebär förändringar i etablerade arbetssätt. Samtidigt håller du fokus på målet med förbättringsarbetet och följer upp att beslutade åtgärder genomförs och ger effekt i verksamheten. För att lyckas behöver du vara uthållig, tydlig i din kommunikation och konsekvent i uppföljningen av det arbete som påbörjas.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2026:00106".
Detta är ett heltidsjobb.
Botkyrka kommun (org.nr 212000-2882)
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
Nathalie Hansson Barragan nathalie.hansson.barragan@botkyrka.se
