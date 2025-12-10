Verksamhetsutvecklare till vårdutveckling och kvalitet
2025-12-10
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Patientsäkerhet är en del av vårdutveckling och kvalitet. Vårdutveckling och kvalitet har till uppdrag att stötta hela hälso- och sjukvården. Inom verksamheten finns utöver patientsäkerhet även allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), SVF koordinering, medicinsk redaktion, cancersamordning, omställningsprogrammet till nära vård samt klassificering och kodning.
Till teamet inom patientsäkerhet söker vi nu en verksamhetsutvecklare inom området läkemedel. Ditt huvudsakliga uppdrag är att fungera som kontaktperson gentemot linjeorganisationen inom läkemedelsområdet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Du ger stöd i deras förbättringsarbete avseende läkemedelshantering. Uppdraget innebär även att utbilda och skapa lärande inom patientsäkerhet.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Rollen innefattar ett brett ansvar inom hälso- och sjukvården, inklusive tandvård, med särskilt fokus på området läkemedel. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Fungera som kontaktperson gentemot linjeorganisationen inom läkemedelsområdet.
* Delta i regionövergripande projekt på uppdrag av verksamhetschef inom patientsäkerhetsområdet.
* Analysera identifierade riskfaktorer, exempelvis från mätningar, och ta fram förslag på nödvändiga förändringsinsatser.
* Vid genomförd utbildning inom markörbaserad journalgranskning, utföra journalgranskningar på uppdrag.
* Medverka i och utbilda, samt skapa lärande inom patientsäkerhet.
* Erhålla utbildning i riskanalys och händelseanalys för att kunna ingå i centrala analysteam samt introduceras i processer kring anmälningsförfarande och central ärendehantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning motsvarande minst 180 hp inom hälso- och sjukvård samt giltig legitimation.
* Flerårig erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvården.
* Dokumenterad erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete, kvalitetsutveckling och projektledning.
* Det är meriterande om du har utbildning inom förändringsledning och projektledning.
Du är en analytisk och självständig person med god förmåga att ta initiativ och hitta lösningar. Du har erfarenhet av digitala verktyg och bidrar gärna till utvecklingen av digitala arbetssätt. Du är noggrann och trivs med att arbeta i komplexa miljöer. Samarbete är viktigt för dig, och du skapar engagemang och förtroende genom din kommunikativa och prestigelösa inställning.
ÖVRIGT
Intervjuer är planerade till den 12:e januari 2026.
