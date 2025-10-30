Verksamhetsutvecklare till Vård och Omsorg
2025-10-30
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Publiceringsdatum2025-10-30
Vill du arbeta nära ledningen och självständigt driva utvecklings- och strukturarbete i verksamheten? Vi inrättar nu en ny central roll inom Vård och Omsorg!
Hofors är en liten, nära kommun med korta beslutsvägar och ett omfattande välfärdsuppdrag. Vår verksamhet Vård och Omsorg omfattar cirka 400 medarbetare, 13 enhetschefer och biträdande enhetschefer inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri samt HSL och Rehab.
Vad är på gång? Vi bygger just nu vårt nya moderna äldreboende, Brukshöjden med 80 platser, som förväntas vara klart sommaren 2026. Där kommer du få möjlighet att bidra i förberedelse- och implementeringsarbetet.
Rollen är bred och självständig. Den utgör den operativa länken mellan ledning och verksamhet, där du agerar på uppdrag av områdeschefen. Ditt huvudansvar är att driva utvecklingsprojekt, omvärldsbevaka, stötta enhetscheferna och implementera nya arbetssätt genom tydlig kommunikation. Samtidigt ger du kvalificerat administrativt stöd till områdeschefen genom att utreda avvikelser och ta fram beslutsunderlag som stärker verksamhetens struktur.
Då detta är en nyinrättad roll kommer anställningen initialt att vara tidsbegränsad, med kontinuerlig utvärdering för att säkerställa att rollen ger maximalt stöd och värde till verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självständig, strukturerad och har förmågan att växla mellan detaljerat administrativt arbete och att driva komplexa förändringsprocesser.
Krav för tjänsten
* Akademisk examen inom Hälso- och sjukvård (HSL), socialt arbete, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning som bedöms likvärdig
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet av arbete i kommunal eller regional sektor, med insyn i Vård och Omsorg
* Utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av projektledning och/eller utvecklingsarbete
ÖVRIGT
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
