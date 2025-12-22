Verksamhetsutvecklare till tekniska förvaltningen
2025-12-22
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa!
Tekniska förvaltningen har under 2025 genomgått en förändring och består från 1 januari 2026 av verksamheterna Vatten & avlopp, Gata & park samt Fastigheter. Under 2026 fortsätter vi utvecklingen tillsammans med kommunens Drift & Servicebolag.
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare som vill bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad tillsammans! Låter det intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att ha ett mångsidigt uppdrag med olika ansvarsområden där du både stödjer förvaltningens chefer i att driva verksamheten effektivt och med rätt kvalitet, samtidigt som du ska vara projektsamordnare för ett antal olika utvecklings- och investeringsprojekt. Dessa projekt drivs från en övergripande nivå, ibland även över förvaltningsgränserna.
Den del som rör effektivitet och rätt kvalitét innebär bland annat att ansvara för målprocessen, processtyrning, internkontroll och förvaltningens egen lokalanvändning. Detta omfattar exempelvis frågor som att:
• Utveckla relevanta nyckeltal och verksamhetsmål.
• Genomföra behovsanalyser och processkartläggning i syfte att utveckla och förenkla arbetssätt och rutiner.
• Följa upp mål och aktiviteter och göra dessa tillgängliga för våra politiska beslutfattare.
Den del av uppdraget som omfattar projektsamordning innefattar att leda utvecklingsprojekt inom förvaltningen eller i vissa fall för flera förvaltningar. Projekten kommer variera från tid till annan men har ofta samma uppbyggnad med:
• Projektledning
• Införandestöd
• Workshops
• Dokumentation, kvalitetssäkring införande, nyttoanvändning för verksamheten.
• Uppdraget omfattar också omvärldsbevakning för att lära av andra.
Du kommer arbeta tillsammans med medarbetare som har olika kompetens, bakgrund och erfarenhet och du kommer säkerställa att utveckling och projekt genomförs och blir hållbara över tid. Detta gör du på uppdrag av och i samarbete med verksamheten och de medarbetare/medborgare som lämnat förbättringsförslag. Uppdraget kan även omfatta att inspirera, hålla i utbildningar samt delta i och leda arbetsgrupper. Enstaka kvälls- och helgarbete kan förekomma, främst i samband med evenemang.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Din arbetsplats befinner sig i stadshuset som är beläget i centrala Mariestad med bara 200 meter från tåg- och busstationen.
• Delar av arbetsveckan kan om det är lämpligt utföras på distans.
• Det finns möjlighet att söka om semesterväxling och löneväxling till pension.
• Förmånsbil.
• Förmånscykel.
• Friskvårdsbidrag.
Gratis inomhus- och utomhusbad.
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann och som har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du får energi och trivs med samarbete och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat, samtidigt som du ser möjligheter i förändring och är proaktiv, drivande och nytänkande i ditt utvecklingsarbete. Du har förmåga att se det större perspektivet och förstår hur olika delar av verksamheten hänger ihop.
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom relevant område eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av projektledning och digitaliseringsarbete samt av att driva förändringsarbete och verksamhetsutveckling. I tjänsten ingår resor, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Innan ett erbjudande om anställning kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varm välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
