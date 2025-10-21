Verksamhetsutvecklare till teknik och fastighetsförvaltningen
2025-10-21
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till teknik och fastighetsförvaltningen. Vi söker dig som vill göra skillnad både i vardagen och på lång sikt. Som verksamhetsutvecklare hos oss får du en central roll i att driva utveckling och skapa engagemang kring vårt koncept visionsresan. Du blir en viktig kraft i att stärka ledarskap, medarbetarskap och samarbete i hela organisationen. Här får du möjlighet att arbeta strategiskt och operativt, nära både chefer och medarbetare, och bidra till att vår kultur blir levande, inte en hyllvärmare.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare får du en nyckelroll i att driva och stödja vårt interna arbete med visionsresan ett koncept som vägleder både chefer och medarbetare i frågor som rör värdegrund, vision, ledarskap, medarbetarskap, arbetssätt och mål. Du kommer att ta fram underlag och material, samt hålla i workshops och utbildningar som stärker förståelsen och engagemanget kring visionsresan i hela förvaltningen. Du trivs med att vara längst ut i organisationen och engagera dig i medarbetarnas vardag. Det är där vi möter kommunens invånare och skapar värde.
I rollen ingår även att samordna utvecklingsarbetet med kommunens övergripande processorientering, i nära samarbete med förvaltningens kvalitetsledare. Du bidrar också till att forma en långsiktig och strategisk plan för förvaltningens utveckling, där visionsresan är en central del.
Du fungerar som en viktig länk till våra stödfunktioner, exempelvis kommunikation, digitalisering och HR, samt säkerställer att rätt kompetens kopplas in vid behov. I det dagliga arbetet samverkar du nära med ledare och medarbetare i förvaltningens olika verksamheter, och stöttar chefer i att omsätta visionsresan i praktiken med uppföljning och stöd längs vägen.
Övriga arbetsuppgifter
• Driva och stötta förbättrings- och förändringsarbete med fokus på kvalitetsutveckling och interna arbetssätt.
• Omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom aktuella områden, både inom och utanför kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av liknande arbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana och intresse för digitala lösningar.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Du är en god kommunikatör med erfarenhet av relationsskapande arbete. Du har lätt för att samarbeta, ser helheter och sammanhang, och är van att arbeta självständigt och målinriktat. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har ett positivt förhållningssätt.
Rollen kräver både förmåga att hantera administrativa uppgifter och att leda strategiska utvecklingsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation som värdesätter utveckling, samarbete och engagemang. Du blir en del av ett sammanhang där idéer tas tillvara och där du får vara med och påverka både arbetssätt och kultur. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där stolthet, delaktighet och framtidstro står i centrum.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
