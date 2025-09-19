Verksamhetsutvecklare Till Sveriges Nationella Csirt
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att driva utveckling från idé till leverans i verksamheten.
Du kommer att driva och implementera utvecklingsuppdrag eller större uppgifter enskilt eller i projekt. I arbetsuppgifterna ingår att medverka i verksamhetsutveckling, processkartläggning, upphandling samt att driva eller delta i olika utredningar, EU-ansökningar.
Verksamheten CS-OC har både en löpande operativ del, en myndighetsuppgiftsdel och en verksamhetsutvecklade del. I de två senare ingår större uppgifter som kräver koordinering och samarbete mellan personer både inom och utanför verksamheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten. Du har aktuell erfarenhet av projektarbete inom en myndighet, samt av arbete med säkerhetsincidenter i en operativ verksamhet. Vidare har du erfarenhet av:
- att driva utveckling utifrån EU-lagstiftning
- arbete inom cybersäkerhet
- verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i offentlig sektor
- nationell och internationell samverkan
Det är meriterande om du har:
- kunskap om Sveriges krisberedskap
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
Vi kommer att lägga stor vikt på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Du kommer att arbeta i en operativ verksamhet, vilket innebär att ditt arbete ibland är reaktivt och styrs av externa omständigheter. Du behöver tycka om och kunna arbeta under stundvis tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan samtidiga arbetsuppgifter. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor Tomteboda, och resor i anställningen förekommer.
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att
stödja det svenska samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-säkerhetsincidenter och
cyberangrepp. Vi är en central del av Sveriges skydd mot cyberhot och uppdraget omfattar både privat och offentlig sektor med fokus på samhällsviktig verksamhet. CERT-SE:s verksamhet bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). www.cert.se
Vi har nu inlett en ny fas i vår utveckling. Samverkan med det nationella cybersäkerhetscentret
(NCSCSE) har intensifierats och på sikt kommer hela CERT-SE som funktion att överföras till NCSC-SE med FRA som huvudman.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Vill du veta mer? Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Götblad. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 8 oktober 2025!
