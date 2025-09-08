Verksamhetsutvecklare till Svenska skolidrottsförbundet
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta i en familjär organisation där alla har ett gemensamt mål, att alla barn ska få idrotta på lika villkor? I rollen som verksamhetsutvecklare får du vara med och påverka ungas rätt till rörelse!
För rätt person erbjuder vi en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö.
Alla barn och unga vill röra på sig, men det är inte alla barn som gör det. Skälen till det är så klart många, men bristande ekonomi, kulturella skillnader och otillgänglighet är de vanligaste orsakerna. Vi på Skolidrottsförbundet har kämpat för att barn och unga ska få röra sig sedan 1916.
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för att stötta, påverka och utveckla skolidrottsföreningarna i ditt distrikt.
Detta bland annat genom att genomföra utbildningar i ledarskap och föreningskunskap, skapa lokala och regionala samarbeten samt utveckla och underlätta våra administrativa processer. Självklart arbetar du också med att sprida skolidrotten till fler platser och kämpar för att skapa fler skolidrottsföreningar.
Utöver förenings - och SDF-utveckling inom din region är en stor del av tjänsten att jobba med verksamhetsutveckling för Skolidrottsförbundet i stort. Detta innebär att du har en viktig roll i internt utvecklingsarbete genom olika pågående eller nya processer samt att du ansvarar för en del administrativa områden.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter är:
• Aktivt verka för att fler föreningar startas
• Stötta och kvalitetssäkra den befintliga verksamheten
• Upprätthålla god kontakt med befintliga skolidrottsföreningar
• Aktivt marknadsföra förbundet
• Besöka skolor och föreningar
• Uppvakta rektorer, skolor och andra beslutsfattare
Tjänsten innefattar viss arbetstid på kvällar och helger då de flesta av våra skolidrottsföreningar arbetar ideellt.
Personprofil
Vi tror att du är en självgående person som gillar att ta initiativ och få saker att hända. Du är bra på att bygga relationer, trivs i en miljö med många kontaktytor och är trygg i att tala inför både barn och vuxna.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom idrott, pedagogik eller liknande.
• Erfarenhet av föreningsliv, gärna med bakgrund som aktiv, ledare eller förtroendevald.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat i en idéburen organisation, idrottsförbund eller inom skola/fritidsverksamhet. Viktigast är dock att du delar vår passion för att fler barn ska få röra på sig - och vår starka tro på inkludering.
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, vikariat 12 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: 8-17 med möjlighet till flex (viss tid kommer att förläggas på kväll och helg.)
Plats: Tjänsten är en nationell roll med fokus på Norrlandsregionen. Du kan med fördel utgå från Sundsvall eller Umeå, men det går även bra att ha din bas i Stockholm.
Resor inom regionen förekommer regelbundet.
Hos oss får du tid och stöd för att må bra - både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag ingår.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar som har kämpat för barn och ungas rätt till rörelse sedan 1916.
Verksamheten bedrivs i syfte till att få fler barn och ungdomar att vara fysisk aktiva genom skolidrottsföreningar. Skolidrottsföreningen är barn och ungas egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.
Målet är att finns på skolor runt om i Sverige och idag har förbundet runt 620 föreningar och 85 000 medlemmar.
Läs gärna mer om oss här, https://www.skolidrott.se/
