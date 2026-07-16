Verksamhetsutvecklare till statlig myndighet i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Är du en erfaren konsult som trivs i gränslandet mellan strategi och operativt genomförande? Har du dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsledning och att omsätta komplexa styrdokument till praktiska arbetssätt? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en senior konsult som vill bidra i ett omfattande utvecklingsarbete hos en större offentlig verksamhet. Du blir en viktig del av ett pågående förändringsarbete där fokus ligger på att implementera en samverkansstrategi och utveckla metoder som skapar verkligt värde för verksamheten.
💼 Uppdraget
Du kommer, tillsammans med befintlig konsult och verksamheten, att arbeta med att utveckla och implementera strategiska arbetssätt. Rollen kombinerar analys, projektledning, processledning och verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ta fram implementeringsplan för samverkansstrategin.
Stödja verksamheten i framtagandet av genomförandeplaner.
Planera och facilitera workshops med chefer och medarbetare.
Ge metod- och processtöd vid implementering av nya arbetssätt.
Vidareutveckla metodstöd för samverkan med externa aktörer.
Bidra till pilotering, spridning och integrering av nya metoder i verksamheten.
Kvalitetssäkra metodstöd inom invånar- och professionsmedverkan.
Påbörja utvecklingen av ett uppföljningssystem för samverkansstrategin.
🎯Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att:
Omsätta lagstiftning, styrande dokument och verksamhetsbehov till metodstöd, vägledningar och praktiska arbetsverktyg.
Självständigt driva kvalificerade utredningar och utvecklingsuppdrag.
Ge strategiskt stöd till ledning, styrgrupper eller motsvarande beslutsfattare.
Ta fram beslutsunderlag, PM, tjänsteutlåtanden och rekommendationer.
Analysera komplex information, regelverk och offentliga utredningar.
Projektleda utvecklingsinitiativ med eget leveransansvar.
Arbeta inom offentlig sektor, exempelvis statlig myndighet, region eller kommun.
Planera och genomföra intervjuer, workshops och andra kvalitativa datainsamlingar.
🌟Vem är du?
Du är en konsult som snabbt kan sätta dig in i komplexa verksamheter och omsätta strategi till praktiskt genomförande. Du arbetar strukturerat, är analytisk och trivs med att leda utvecklingsarbete tillsammans med olika intressenter. Din förmåga att skapa förtroende, driva förändring och leverera konkreta resultat är avgörande för att lyckas i uppdraget.
📅Praktisk information
Uppdragsperiod: Augusti 2026 – augusti 2027.
Omfattning: Mellan 50-100 %
Option: 2028-01-09
Urval sker löpande och vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079166-2103280". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10004235